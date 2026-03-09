"Чтобы было что-то между Венгрией и РФ": Орбан сделал циничное заявление об Украине

"Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то - это можно назвать даже Украиной - между Россией и Венгрией. Ведь безопасность венгров может быть гарантирована с большим успехом, если РФ не будет нашим соседом", - заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но добавил, что не хочет пускать ее в ЕС.

Скандальные заявления Орбана относительно Украины

На фоне приближения выборов Орбан все чаще выступает с жесткими заявлениями в отношении Украины. В частности, он пригрозил применить силу для возобновления поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Кроме того, скандальный политик заявил, что Будапешт может приостановить транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу трубопровода.

Приближение выборов в Венгрии

Отметим, критика Украины со стороны Орбана усиливается на фоне приближения выборов в Венгрии. Согласно данным СМИ он может потерять власть накануне парламентских выборов.

В частности, по состоянию на сейчас он отстает от своего бывшего союзника, а ныне главного политического соперника Петера Мадяра.