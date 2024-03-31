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Павлюк об обороне Киева: мы сделали все, чтобы внезапного входа противника не было

Киев, Воскресенье 31 марта 2024 17:58
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Павлюк об обороне Киева: мы сделали все, чтобы внезапного входа противника не было Фото: Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

После полномасштабного российского вторжения вокруг Киева было построено сотни километров фортификаций и несколько колец обороны. Сегодня эта защита продолжает усиливаться.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Павлюк после полномасштабного вторжения РФ несколько месяцев возглавлял Киевскую ОВА, а также год командовал силами обороны Киева.

"За год на этом посту мы проделали огромный объем работы. Это около 1000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

По словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

"Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. Потому что иметь такого соседа - нужно быть постоянно готовым к войне. А от Киева зависит, будет ли существовать Украина или не будет", - объяснил Павлюк.

Оборона Киева

Сегодня, 31 марта, в Украине отмечают вторую годовщину освобождения Киевской области от российских окупантов. Под оккупацией в 2022 году почти месяц были жители Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля и целого ряда населенных пунктов Киевской области.

Напомним, на днях Киевская городская военная администрация приняла ряд решений из-за угрозы проникновения вражеских ДРГ в столицу и угроз России усилить ракетные атаки.

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