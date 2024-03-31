Павлюк об обороне Киева: мы сделали все, чтобы внезапного входа противника не было

После полномасштабного российского вторжения вокруг Киева было построено сотни километров фортификаций и несколько колец обороны. Сегодня эта защита продолжает усиливаться.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

Павлюк после полномасштабного вторжения РФ несколько месяцев возглавлял Киевскую ОВА, а также год командовал силами обороны Киева.

"За год на этом посту мы проделали огромный объем работы. Это около 1000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

По словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

"Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. Потому что иметь такого соседа - нужно быть постоянно готовым к войне. А от Киева зависит, будет ли существовать Украина или не будет", - объяснил Павлюк.