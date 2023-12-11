Что Зеленский может обсуждать с Байденом в Вашингтоне: мнение политолога

По его словам, если Конгресс не одобрит финансирование для Украины, то нашей стране необходимо договориться о помощи на ближайшие месяц-два.

"Второе - это уже более стратегическая задача - согласование общей политической стратегии на следующий год, которая будет касаться системной поддержки Украины. Что нужно сделать, как нам помочь, чтобы мы как минимум выстояли перед усилением российского давления, а по возможности - переломили ситуацию в свою пользу", - отметил Фесенко.

Также он допустил обсуждение евроатлантической интеграции нашей страны в контексте саммита НАТО, гарантий безопасности и вопроса мирных переговоров с Россией, их стратегии и тактики, если Украине не удастся переломить ситуацию на фронте в 2024-м.

"Здесь нет ничего плохого, нужно рассматривать разные варианты. Стратегическая пауза в войне может оказаться крайне необходимой для нас. Кому-то это может не нравиться, но такая потребность может возникнуть. И поэтому нужно заранее продумать переговорный вариант, чтобы он был для нас приемлем. А также определить, какие вещи будут неприемлемы в процессе переговоров", - добавил политолог.

Встреча Зеленского и Байдена

Напомним, еще вчера, 10 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Также на 12 декабря у украинского президента запланировано выступление перед американскими сенаторами.

Такой визит произойдет на фоне разногласий в Конгрессе США насчет пакета, который включает финансирование помощи Украине. Республиканцы хотят, чтобы Белый дом внес туда их предложения по усилению безопасности границ.

Более детально о целях поездки Зеленского в США - в материале РБК-Украина.