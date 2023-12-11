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Що Зеленський може обговорювати з Байденом у Вашингтоні: думка політолога

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Президент України Володимир Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом запасний план на випадок, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування допомоги нашій країні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, якщо Конгрес не схвалить фінансування для України, то нашій країні необхідно домовитись про допомогу на найближчі місяць-два.

"Друге - це вже більш стратегічне завдання - узгодження загальної політичної стратегії на наступний рік, яка стосуватиметься системної підтримки України. Що потрібно зробити, як нам допомогти, щоб ми як мінімум вистояли перед посиленням російського тиску, а по можливості - переломили ситуацію на свою користь", - зазначив Фесенко.

Також він допустив обговорення євроатлантичної інтеграції нашої країни в контексті саміту НАТО, гарантій безпеки та питання мирних переговорів з Росією, їхньої стратегії та тактики, якщо Україні не вдасться переломити ситуацію на фронті у 2024-му.

"Тут немає нічого поганого, потрібно розглядати різні варіанти. Стратегічна пауза у війні може виявитися вкрай необхідною для нас. Комусь це може не подобатися, але така потреба може виникнути. І тому потрібно заздалегідь продумати переговорний варіант, щоб він був для нас прийнятний" . А також визначити, які речі будуть неприйнятними у процесі переговорів", - додав політолог.

Зустріч Зеленського та Байдена

Нагадаємо, ще вчора, 10 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Також на 12 грудня український президент запланував виступ перед американськими сенаторами.

Такий візит відбудеться на тлі розбіжностей у Конгресі США щодо пакету, що включає фінансування допомоги Україні. Республіканці хочуть, щоб Білий дім вніс туди їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Більш детально про цілі поїздки Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

 

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