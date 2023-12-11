Что Зеленский может обсуждать с Байденом в Вашингтоне: мнение политолога

Президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом запасной план на случай, если Конгресс не одобрит новое финансирование помощи нашей стране.

По его словам, если Конгресс не одобрит финансирование для Украины, то нашей стране необходимо договориться о помощи на ближайшие месяц-два.

"Второе - это уже более стратегическая задача - согласование общей политической стратегии на следующий год, которая будет касаться системной поддержки Украины. Что нужно сделать, как нам помочь, чтобы мы как минимум выстояли перед усилением российского давления, а по возможности - переломили ситуацию в свою пользу", - отметил Фесенко.

Также он допустил обсуждение евроатлантической интеграции нашей страны в контексте саммита НАТО, гарантий безопасности и вопроса мирных переговоров с Россией, их стратегии и тактики, если Украине не удастся переломить ситуацию на фронте в 2024-м.

"Здесь нет ничего плохого, нужно рассматривать разные варианты. Стратегическая пауза в войне может оказаться крайне необходимой для нас. Кому-то это может не нравиться, но такая потребность может возникнуть. И поэтому нужно заранее продумать переговорный вариант, чтобы он был для нас приемлем. А также определить, какие вещи будут неприемлемы в процессе переговоров", - добавил политолог.

Встреча Зеленского и Байдена

Напомним, еще вчера, 10 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Также на 12 декабря у украинского президента запланировано выступление перед американскими сенаторами.

Такой визит произойдет на фоне разногласий в Конгрессе США насчет пакета, который включает финансирование помощи Украине. Республиканцы хотят, чтобы Белый дом внес туда их предложения по усилению безопасности границ.

Более детально о целях поездки Зеленского в США - в материале РБК-Украина.