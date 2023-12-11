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Що Зеленський може обговорювати з Байденом у Вашингтоні: думка політолога

Вашингтон, Понеділок 11 грудня 2023 17:43
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Що Зеленський може обговорювати з Байденом у Вашингтоні: думка політолога Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Фесенко

Президент України Володимир Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом запасний план на випадок, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування допомоги нашій країні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, якщо Конгрес не схвалить фінансування для України, то нашій країні необхідно домовитись про допомогу на найближчі місяць-два.

"Друге - це вже більш стратегічне завдання - узгодження загальної політичної стратегії на наступний рік, яка стосуватиметься системної підтримки України. Що потрібно зробити, як нам допомогти, щоб ми як мінімум вистояли перед посиленням російського тиску, а по можливості - переломили ситуацію на свою користь", - зазначив Фесенко.

Також він допустив обговорення євроатлантичної інтеграції нашої країни в контексті саміту НАТО, гарантій безпеки та питання мирних переговорів з Росією, їхньої стратегії та тактики, якщо Україні не вдасться переломити ситуацію на фронті у 2024-му.

"Тут немає нічого поганого, потрібно розглядати різні варіанти. Стратегічна пауза у війні може виявитися вкрай необхідною для нас. Комусь це може не подобатися, але така потреба може виникнути. І тому потрібно заздалегідь продумати переговорний варіант, щоб він був для нас прийнятний" . А також визначити, які речі будуть неприйнятними у процесі переговорів", - додав політолог.

Зустріч Зеленського та Байдена

Нагадаємо, ще вчора, 10 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Також на 12 грудня український президент запланував виступ перед американськими сенаторами.

Такий візит відбудеться на тлі розбіжностей у Конгресі США щодо пакету, що включає фінансування допомоги Україні. Республіканці хочуть, щоб Білий дім вніс туди їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Більш детально про цілі поїздки Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

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