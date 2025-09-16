О чем Зеленский говорил с фракцией СН: источники раскрыли детали встречи

По словам собеседников издания, встреча Зеленского с фракцией длилась около двух часов. Она прошла в формате вопросы - ответы: парламентарии в большинстве своем задавали вопросы президенту. На встрече было около 150 нардепов.

Источники уточнили, что значительная часть обсуждения касалась темы войны. Президент сказал, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, в продолжении военной помощи от союзников и поддержке армии.

Также, по словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые попытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины.

Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию - по этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование "оборонки" и армии в следующем году.

Собеседники рассказали, что другие темы обсуждений касались коммуникации с главами ОВА, поскольку у немалого количества нардепов от СН с ними непростые взаимоотношения. Также поднимались вопросы переселенцев и детей с особыми потребностями.

Темы выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждались.

Собеседники уточнили, что такая встреча была инициирована ради улучшения коммуникации с фракцией СН

При этом нардепы договорились с президентом о новой подобной встрече, она состоится с 6 по 10 октября.