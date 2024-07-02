ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин разрешил увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий

Украина, Вторник 02 июля 2024 13:55
UA EN RU
Кабмин разрешил увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий Фото: бронирование чиновников в Украине увеличат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в положение о Межведомственной рабочей группе по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его данным, рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.

Кроме того, внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями. Министр обороны получил полномочия принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы по увеличению объемов бронирования.

Бронирование чиновников

Напомним, в июне Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва, которая займется вопросами призыва работников госучреждений и госпредприятий.

Кроме того, Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных. Согласно документу количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.

Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше отдельного решения министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро