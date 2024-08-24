Что грозит мужчинам до 25 лет, которые не станут на военный учет: объяснение юриста
Мужчины от 18 до 25 лет должны иметь военно-учетные документы, даже если не подлежат мобилизации. Их отсутствие может привести к административным последствиям.
Чем грозит несоблюдение этой обязанности, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук.
Согласно законодательству Украины, граждане обязаны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.
За невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность. В частности, штрафы:
"В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за нарушение правил военного учета, включая отсутствие военно-учетных документов, во время действия военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн", - обращает внимание Дмитрий Франчук.
При этом он отметил, что сумма штрафов за отсутствие военно-учетных документов была увеличена в мае. Это обусловлено необходимостью усиления военной дисциплины и контроля за соблюдением правил военного учета в условиях военного положения.
Кроме штрафов, мужчины без военно-учетного документа также могут иметь ограничения в праве на трудоустройство.
"Во многих случаях при принятии на работу, в частности, на государственную службу или в государственные учреждения, могут требовать военно-учетные документы. Их отсутствие может усложнить трудоустройство", - отмечает юрист.
Возможны и другие последствия.
"Отсутствие документов может стать причиной дополнительных проверок и осложнений при выезде за границу, получении государственных услуг", – отмечает специалист.
Он добавляет, что даже при отсутствии обязанности мобилизации, требование иметь военно-учетные документы действует и его несоблюдение может привести к соответствующим правовым последствиям.
Напомним, мы писали, можно ли стать на военный учет не по месту прописки.
Также в Минобороны объяснили, что электронный и бумажный военный билет имеют одинаковую юридическую силу.
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