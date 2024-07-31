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Электронный и бумажный военный билет имеют одинаковую юридическую силу, - Минобороны

Украина, Среда 31 июля 2024 16:49
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Электронный и бумажный военный билет имеют одинаковую юридическую силу, - Минобороны Фото: электронный и бумажный военный билет имеют одинаковую юридическую силу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Директората цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны Украины.

"Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом, равнозначно военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу" , - отметили в Минобороны.

Там добавили, что военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефоны, планшеты), на которых может быть установлено приложение "Резерв+" и имеющих камеру.

Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.

Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. 18 мая вступил в силу закон, который внес ряд изменений в ее проведение.

В частности, до 16 июля украинские мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные в три разных способа: онлайн через приложение "Резерв+", в ТЦК или ЦНАПе.

К тому же граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь вместе военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

О разнице, для чего этот документ нужен и в каких случаях нужна его замена - читайте в материале РБК-Украина.

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