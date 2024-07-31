Электронный и бумажный военный билет имеют одинаковую юридическую силу, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Директората цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны Украины.

"Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом, равнозначно военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу" , - отметили в Минобороны.

Там добавили, что военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефоны, планшеты), на которых может быть установлено приложение "Резерв+" и имеющих камеру.

Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.

Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).