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Можно ли стать на военный учет не по месту прописки: объяснение юриста

Пятница 09 августа 2024 19:10
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Можно ли стать на военный учет не по месту прописки: объяснение юриста Берут на военный учет не по месту прописки (фото иллюстративное: Звягельский ТЦК и СП)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Дмитрий Франчук

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на военный учет. Это касается и женщин с медицинским образованием. Традиционно это можно сделать по месту прописки.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, можно ли стать на учет не по своему месту регистрации проживания.

Можно ли стать на военный учет не по месту прописки

"В целом, стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях", - объясняет юрист.

Когда это возможно:

  • если вы изменили место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) вы обязаны сняться с военного учета по старому месту жительства и стать на учет по новому
  • если вы учитесь в другом городе, вы можете стать на учет по месту обучения на период получения образования
  • в некоторых случаях, при длительной работе в другом городе, можно стать на учет по месту работы

Как стать на учет не по месту прописки

"Обратитесь лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете встать на учет и предоставьте необходимые документы", - советует юрист.

Какие документы нужны для взятия на учет:

  • паспорт гражданина Украины
  • идентификационный код
  • военный билет (если есть)
  • документ, подтверждающий изменение места жительства (например, справка о регистрации места жительства)
  • документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор)

"Заполните заявление установленного образца о взятии на военный учет по новому месту жительства. Возможно, вам предложат пройти медицинское освидетельствование для уточнения состояния здоровья", - говорит Франчук.

Какие нюансы нужно учесть

Регулирование постановки на военный учет осуществляется в Украине несколькими нормативно-правовыми актами.

Постановление Кабинета Министров Украины №921 от 07.12.2016 "Об утверждении Положения о военном учете призывников и военнообязанных". Это положение подробно регламентирует порядок ведения военного учета призывников и военнообязанных, включая процедуру постановки на учет, снятие с учета, ведение военного учета по месту жительства и по месту работы (обучения).

Закон Украины "О мобилизационной подготовки и мобилизации" - в этом законе определяются основные принципы, задачи и порядок проведения мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине, включая вопросы военного учета.

Приказ Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации работы органов военного управления по ведению военного учета призывников и военнообязанных" - этот приказ содержит инструкции по организации работы по ведению военного учета.

В соответствии с этими нормативно-правовыми актами вопросы постановки на военный учет по месту временного пребывания также регулируются и предусматриваются соответствующие процедуры.

  • сроки: в течение определенного времени после смены места жительства вы обязаны сняться с учета по старому месту и отнестись к новому
  • документы: список необходимых документов может несколько отличаться в зависимости от конкретного случая и требований ТЦК и СП
  • ограничение: не всегда можно стать на учет по месту, отличному от места жительства. Все зависит от конкретных обстоятельств

Напомним, ранее мы рассказывали, имеют ли право направлять человека на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки.

Читайте также, нужно ли забронированным проходить ВВК.

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