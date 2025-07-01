Что отмечают украинцы в июле: ПЦУ рассказала о самых важных праздниках месяца

Важнейшие праздники июля по календарю ПЦУ

Сегодня - 1 июля - день бессребреников Космы и Дамиана (братьев-врачей, которые стали примером милосердия, благотворительности и бесплатного лечения, из-за чего и получили свое прозвище "бессребреники").

Завтра - 2 июля - возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

В первой половине второго летнего месяца - 7 июля - в церковном календаре упоминается также день памяти преподобных Иова и Феодосия Манявских.

Верующим напомнили, что именно они являются основателями уникального Манявского монастыря, известного как Украинский Афон.

10 июля Церковь будет вспоминать преподобного Антония Киево-Печерского, который почитается как:

основатель отечественного монашества;

основатель и строитель нескольких святых обителей (в частности Киево-Печерского монастыря).

11 июля - день чествования памяти бабушки великого князя Владимира, равноапостольной княгини Ольги.

Уточняется, что она "была первой христианкой на великокняжеском престоле Киева и мудро правила могущественным государством в течение 17-ти лет".

12 июля - день почитания преподобного Паисия Святогорца.

13 июля - Собор архангела Гавриила.

Одним из выдающихся праздников июля является также День крещения Украины-Руси - упоминание о важном событии в истории нашего государства.

"Уже вскоре, 15 июля, мы будем отмечать 1037-ю его годовщину", - сообщили в ПЦУ.

В этот же день верующие чтят также память человека, благодаря которому это событие свершилось - святого равноапостольного великого князя Владимира, славного правителя древнего Киевского государства.

Во второй половине июля - 20 июля - ПЦУ чтит память пророка Ильи.

23 июля - день чествования Почаевской иконы Божьей Матери.

24 июля в церковном календаре вспоминаются мученики, благоверные князья Борис и Глеб.

"Которые известны нам как первые святые, канонизированные как Киевской Митрополией, так и Вселенским Патриархатом", - отметили в ПЦУ.

25 июля - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

27 июля - день чествования великомученика и целителя Пантелеймона, который прославился:

верным служением Богу;

великим милосердием;

даром врачевания и целительства.

Самые важные дни июля по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)