Что происходит на Запорожской АЭС: данные ГУР и ОВА

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне также вывозят персонал ЗАЭС из Энергодара.

"Но речь идет о людях, которые либо сознательно работали на них, либо были вынуждены на них работать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами", - отметил он.

В перспективе речь может идти об "эвакуации" около трех тысяч работников, которые подписали контракт с оккупационной структурой "АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или непосредственно с "Росатомом".

При этом сама ЗАЭС была остановлена еще в сентябре 2022 года, ее подпитывают украинскими сетями.

Глава Запорожской ОВ Юрий Малашко отметил, что есть данные о том, что со станции вывозят определенную документацию. А территорию ЗАЭС в основном используют как склад вооружения и тяжелой техники.

"До нас также доходила информация, что российский персонал со станции вывезли. В то же время там сейчас находятся представители МАГАТЭ, которые работают и предоставляют соответствующие отчеты", - добавил он.

Напомним, в МАГАТЭ сообщали, что на ЗАЭС существенно сократилось количество персонала.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует представить соглашение с Украиной и РФ по защите Запорожской АЭС в этом месяце.

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