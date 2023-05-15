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Что происходит на Запорожской АЭС: данные ГУР и ОВА

Фото: в ГУР и ОВА рассказали, что происходит на Запорожской АЭС (Getty Image)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Российские оккупанты "эвакуируют" персонал Запорожской АЭС и вывозят документацию. Территорию станции используют как склад вооружения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина ""Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне также вывозят персонал ЗАЭС из Энергодара.

"Но речь идет о людях, которые либо сознательно работали на них, либо были вынуждены на них работать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами", - отметил он.

В перспективе речь может идти об "эвакуации" около трех тысяч работников, которые подписали контракт с оккупационной структурой "АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или непосредственно с "Росатомом".

При этом сама ЗАЭС была остановлена еще в сентябре 2022 года, ее подпитывают украинскими сетями.

Глава Запорожской ОВ Юрий Малашко отметил, что есть данные о том, что со станции вывозят определенную документацию. А территорию ЗАЭС в основном используют как склад вооружения и тяжелой техники.

"До нас также доходила информация, что российский персонал со станции вывезли. В то же время там сейчас находятся представители МАГАТЭ, которые работают и предоставляют соответствующие отчеты", - добавил он.

Напомним, в МАГАТЭ сообщали, что на ЗАЭС существенно сократилось количество персонала.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует представить соглашение с Украиной и РФ по защите Запорожской АЭС в этом месяце.

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