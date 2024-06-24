Что происходит в Новоалександровке и почему РФ нацелилась на село: эксперт назвал три цели

В Новоалександровке на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Несмотря на заявления аналитиков в ВСУ утверждают, что врагу не удалось полностью оккупировать село , а часть населенного пункта, в которую прорвались россияне, находится под огневым контролем украинских бойцов и они продолжают сдерживать давление агрессора.

О том, что происходит в Новоалександровке и какую цель преследуют войска РФ - в материале РБК-Украина ниже.

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Что происходит в Новоалександровке

Накануне аналитики канала DeepState сообщили об оккупации россиянами Новоалександровки Донецкой области и что захватчики пытаются закрепиться там на западных окрестностях. Сегодня утром в обновленной карте ресурс сообщил, что в этом и некоторых других населенных пунктах враг продвинулся.

Впрочем, в ВСУ опровергли информацию. 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook проинформировала, что о полной оккупации населенного пункта речь не идет.

Фото: карта DeepState, на которой Новоалександровка отмечена оккупированной (скрин deepstatemap.live)

"Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности", - говорится в сообщении бригады.

Военные подчеркнули, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но "не вся" и полностью населенный пункт враг не контролирует.

"Пока на его улицах идут тяжелые бои. Превосходящий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий напор.Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных сил Украины", - добавили бойцы.

Следует заметить, что согласно свежим сведениям Генерального штаба, наиболее активно враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении, где 11 атак - отбито, 14 - еще продолжаются. Бои ведутся в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки.

Какова цель РФ

Как рассказал в комментарии РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, враг, пытаясь захватить Новоалександровку, преследует три цели. Во-первых, к югу от трассы 0511 сформировать буфер безопасности для практически всего южного фланга. То есть выйти на левый берег реки Волчья и Карловского водохранилища. Вторая цель - через Воздвиженку выйти на трассу 0504, а именно логистическую артерию от Покровска на Константиновку и Часов Яр. Третья цель - начать наступательные действия на Торецк, то есть открыть Торецкое направление.

"Все эти три позиции, которые я назвал, это оперативно-тактический уровень. Если россияне захватят Новоалександровку с последующим захватом и Воздвиженки, и выходом на трассу 0504, то это можно считать для них тактическим успехом с перерезанием логистической артерии", - объясняет Коваленко.

По его словам, в случае оккупации Новоалександровки для Покровска это не усугубит ситуацию, чего нельзя сказать о Краматорском направлении, где значительно усложнится логистика, соответственно материально-техническое обеспечение украинских сил будет проходить по менее удобным направлениям и путям.

Почему врагу удается прорываться

Как отметил эксперт, в принципе вся эта линия фронта начала рушиться после захвата россиянами Очеретино, что стало отрицательным влиянием на удержание этой линии боестолкновения.

"Ведь после того, как Очеретино было потеряно, которое должно было держаться несколько месяцев, оно было потеряно по каким-то причинам за несколько дней. Следовательно, было бы интересно увидеть результаты расследования по Очеретино. В принципе именно после этого и началась более интенсивная деятельность по южному флангу, от 0511, так и на северо-западном направлении. То есть все, что мы сейчас с вами можем наблюдать - это один из результатов потери Очеретино", - говорит Коваленко.

Он объясняет, украинские войска и дальше будут продолжать оборонные действия, а что касается вопроса потери территорий, то к этому не нужно сейчас привязываться, потому что для нас важно истощить агрессора.

"У нас оборонительные действия с элементами очень важной фазы истощения оккупантов. То есть для нас главное оборона и истощение россиян. И мы можем отходить от тех или иных позиций, где можем нести потери большие, чем можем себе позволить, и при этом заставлять врага испытывать потери. Для нас важно заставить врага нести максимальные потери в течение 2024 года. Поэтому отходить от позиций мы как уходили, так и будем. Поскольку так и ведется оборона и истощение", - говорит Коваленко.

Но эксперт акцентировал, если говорить об отдельно взятых каких-то населенных пунктах, то, конечно, их не желательно терять.

"Например, такие как Новоалександровка или Воздвиженка. Потому что мы таким образом оставляем важные объекты, которые позволят россиянам иметь тактический или оперативно тактический успех", - подытожил эксперт.