Что "убило" фондовый рынок Украины и почему бизнесу может быть интереснее в Европе

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Зависимость фондового рынка от России

До 2014 года в Украине существовал достаточно развитый фондовый рынок, который был наполнен разнообразными финансовыми инструментами, говорит РБК-Украина директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина. Однако, по его словам, проблема заключалась в том, что исторически украинский фондовый рынок формировался на основе российской модели, в частности через имплементацию норм российского законодательства.

"Российскому капиталу принадлежала не только биржевая инфраструктура, но и сама биржа. Тогда Санкт-Петербургская биржа РТС (Российская торговая система - ред.) владела Украинской биржей. К 2014 году Московская и Санкт-Петербургская биржи объединились, образовав единую Московскую биржу", – рассказывает Щербина.

Он добавляет, что крупнейшие игроки на рынке, в частности брокерские компании, также были российскими. Например, активно работала компания "Тройка Диалог" и другие. Однако эксперт подчеркивает, что самым критическим было то, что даже технологическая база, которая обеспечивала функционирование рынка, принадлежала россиянам. Это делало украинский фондовый рынок зависимым от российских технологий и инфраструктуры.

Украинская биржа была полностью зависима от российских технологий (фото: GettyImages)

"Все биржевые системы, которые обеспечивали работу рынка, базировались на российском программном обеспечении. Даже интернет-трейдинг, который позволял частным инвесторам торговать напрямую, без участия брокеров, работал через российские программные решения. Однако после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе СНБО своим решением запретил использование российского ПО. Это привело к тому, что буквально за несколько месяцев фондовый рынок в Украине практически исчез", – объясняет директор по инвестициям компании Capital Times.

Артем Щербина отмечает, что после этого остались только торговые платформы, которые занимались облигациями, в частности платформы Национального банка и Министерства финансов. Именно на них и продолжалось функционирование фондового рынка.

"Что касается украинских компаний, то после этих событий начался squeeze-out – принудительный выкуп акций (заработал с июня 2017 года - ред.). Этот механизм, заимствованный из европейского законодательства, был использован корпорацией SCM (единственный акционер на сегодня - Ринат Ахметов - ред.) для выкупа акций у миноритарных акционеров (владельцев небольшой доли акций компании - ред.). Это позволило сосредоточить контроль над компаниями в руках крупных собственников, но в то же время ограничило доступность рынка для других инвесторов", – утверждает он.

Акции каких компании торговались на бирже

Артем Щербина разъясняет что на тот момент рынок акций в Украине состоял преимущественно из компаний, которые на 90% и более принадлежали олигархам. В соответствии с законодательством, эти акции были выкуплены на рынке самими олигархами, что позволило им еще больше сосредоточить контроль над компаниями. В результате, рынок акций фактически перестал существовать, поскольку он был сосредоточен в руках немногих крупных собственников.

"Остались лишь отдельные предприятия такие, как, например, "Райффайзен Банк Аваль", "Мотор Сич", на которую наложили арест, и "Укрнафта", в отношении которой также ведется следствие из-за того, что она была в собственности Игоря Коломойского. Хорошие позиции на рынке занимала только государственная компания "Центрэнерго", которая, однако, потеряла значительную часть своих мощностей из-за полномасштабной войны", – рассказывает эксперт.

По его словам, основная часть фондового рынка была представлена бумагами энергетических компаний, которые находились под контролем олигархов. Другие отрасли, такие как металлургия, не играли значительной роли. Щербина акцентирует, что это был закрытый, непрозрачный рынок, который контролировался немногими крупными игроками, что ограничивало его развитие и привлекательность для инвесторов.

"Что касается миноритарных акционеров, то их права часто нарушались, и это вызывало определенные проблемы. Например, были случаи, когда миноритарии компаний, таких как "Авдеевский коксохимический завод" или "Азовсталь", оставались без внимания, а их интересы игнорировались", – говорит эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет, что на украинском рынке были не только активы с олигархическими корнями такие, как металлургическая, угольная, коксующаяся, банковская или строительная отрасли, а также инвестиционные фонды, компании по управлению активами и множество физических лиц, которые активно торговали и инвестировали.

"На рынке были даже "голубые фишки" (акции топовых компаний, привлекающие инвесторов - ред.). Однако новое законодательство (законодательные изменения, принятые в марте 2017 года, которые позволили принудительный выкуп акций - ред.) позволило мажоритарным акционерам выкупать акции по выгодной для них цене, что привело к потере активности на рынке и прекращению публичных торгов многими компаниями", – подчеркивает в комментарии РБК-Украина Шевчишин.

Эксперт отмечает, что инвестиционные компании из-за этого отошли от портфельных и переключились на капитальные инвестиции, то есть, покупку целостных имущественных комплексов и управление ими. И лишь небольшая часть их деятельности предусматривала работу с населением.

Рынок ценных бумаг на сегодня

Андрей Шевчишин отмечает, что наиболее развитой была "Украинская биржа" (UX), которая прекратила свою деятельность в 2018 году. Основной причиной закрытия стало объединение с ПФТС ("Первая фондовая торговая система") – одной из старейших и крупнейших фондовых бирж Украины, основанной в 1995 году. После объединения с UX, ПФТС осталась главной платформой для торговли ценными бумагами в Украине. В 2020 году ПФТС была переименована в "Украинскую фондовую биржу" (УФБ).

На отечественном рынке осталась лишь одна биржа (фото: GettyImages)

При этом он подчеркивает, что за последние годы развитием фондового рынка Украины вообще не занимались. Шевчишин говорит, что для этого нужно не только желание государства, но и готовность населения инвестировать, а компаний – привлекать средства через акционерный капитал. В то же время регулятор должен создать необходимые условия для работы всей системы.

Сейчас основным органом, регулирующим фондовый рынок в Украине, является Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а основной торговой площадкой остается УФБ. Однако Шевчишин отмечает, что сейчас на этой платформе хоть и есть акции отечественных компаний, однако ликвидность настолько низкая, что активности почти нет.

По словам Андрея Шевчишина, в Украине стабильно функционирует только рынок корпоративных и государственных облигаций. В частности, в прошлом году украинская власть рассматривала возможность создания новой фондовой биржи, которая бы обеспечила стабильную работу вторичного рынка государственных облигаций (ОВГЗ). Все потому, что вторичный рынок ОВГЗ играет ключевую роль в финансировании госбюджета, служит экономическим индикатором, помогает управлять государственным долгом и предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели.

"Включение в акционерный капитал означает, что новые акционеры получают право влиять на решения компании. В отличие от облигаций, где инвесторы, как правило, не имеют такого влияния, если это не предусмотрено в эмиссионной документации. То есть, каждый инструмент имеет свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от целей компании и ее готовности к публичности", – объясняет Шевчишин.

Артем Щербина добавляет, что облигации внутреннего государственного займа стали очень популярными среди украинцев. По его мнению, они не только популяризировали среди населения ценные бумаги как явление, но и создали прочный фундамент для дальнейшего развития фондового рынка.

Зачем нужен фондовый рынок

Андрей Шевчишин отмечает, что главной функция фондового рынка является привлечение средств. Компания размещает акции, их покупают инвесторы и она получает средства для развития. Чем выше стоимость компании на рынке, тем меньше акций нужно разместить, чтобы привлечь больше капитала. Поэтому компании заинтересованы в том, чтобы их акции торговались на высоком уровне и привлекали инвесторов, которые готовы платить высокую цену за акции. Это позволяет привлекать долгосрочный капитал.

"Если же акции компании упадут в цене, она может выкупить их с рынка по низкой цене, зная, что ситуация улучшится. После выкупа акции остаются на балансе компании, а когда их цена растет, их можно снова продать на рынке, получив дополнительный капитал для бизнеса. Таким образом, фондовый рынок становится мощным инструментом для управления капиталом и развития компании", – рассказывает он.

Фондовый рынок помогает компаниям привлечь финансирование (фото: GettyImages)

Шевчишин настаивает, что перезапуск в Украине рынка акций неуместен из-за ограниченного спроса и очень малого количества инвесторов. Он добавляет, что даже облигации, которые являются наиболее активным инструментом, не привлекают достаточно капитала. Несмотря на то, что Украина имеет рекордные уровни инвестиций от населения в этот инструмент, их процент остается мизерным.

"Например, вы можете купить акции определенной компании, но нет гарантии, что через несколько месяцев или лет вы сможете продать их в том же объеме. Это основная проблема: даже если запустить рынок, он не заработает без ликвидности. Для этого нужны многочисленные участники, которые будут активно покупать и продавать инструменты. Пока таких игроков недостаточно, рынок будет оставаться неактивным", – уточняет финансовый аналитик.

Артем Щербина указывает, что в Украине есть компании, которые выходили на IPO (англ. public initial offering - публичное размещение акций - ред.), но большинство из них не достигли значительного успеха. Сейчас наиболее успешными примерами являются такие компании, как Kernel, "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и "Астарта". Однако, как говорит Щербина, Kernel планирует выкупить акции у инвесторов, чтобы полностью сосредоточить собственность в своих руках.

"Kernel достиг значительных успехов: вошел в польский индекс (Варшавской фондовой биржи - ред.) и считался одной из "голубых фишек". Однако сейчас идет процедура выкупа его акций. Что касается МХП, то это, по моему мнению, лучший пример успешного развития и инвестирования в Украине. Компания демонстрирует стабильность и потенциал для роста, оставаясь одной из самых перспективных на рынке", – уточняет Щербина.

Компания Kernel разместилась на Варшавской фондовой бирже (фото: GettyImages )

Также он добавляет, что в будущем ожидается первичное публичное предложение акций "Киевстара" на бирже в Нью-Йорке - Nasdaq. Однако эксперт скептически оценивает перспективы компании на бирже из-за сложности предсказать заинтересованность иностранных инвесторов на подобные активы.

Необходимо ли Украине возрождать рынок акций

Андрей Шевчишин подчеркивает, что фондовый рынок, в частности рынок акций, нужен для привлечения капитала, а не только для спекуляций. Он задается вопросом, готовы ли компании привлекать средства в гривне и найдутся ли инвесторы, которые захотят вкладываться в украинские акции.

"Гораздо проще обращаться к международным рынкам, таким как Польша или другие страны с развитыми фондовыми площадками. Там все отработано, а компании получают региональное и мировое признание, что делает этот путь более привлекательным. Глобальный рынок, или даже польский, значительно больше, и инвесторы там готовы работать с компаниями", – утверждает он.

Эксперт добавляет, факт того, что в стране существуют акционерные общества, еще не означает, что фондовый рынок обязательно нужно создавать. По его мнению, важно четко осознать, какие преимущества это принесет: будет ли достаточно ликвидности, появятся ли инвесторы - как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

"Можно создать рынок, но если на него не придут инвесторы, если не будет "длинных денег", например, от пенсионных фондов или институциональных инвесторов, то какой в этом смысл? Для успеха необходимы стабильные условия: прозрачная налоговая политика, эффективная борьба с коррупцией, надежная судебная система. Все это должно работать так, чтобы риск инвестиций был минимальным, а инвесторы были уверены, что их долю в капитале никто не размоет. Без таких условий фондовый рынок будет оставаться нежизнеспособным", – объясняет Андрей Шевчишин.

Артем Щербина в свою очередь говорит, что для Украины сейчас оптимальным вариантом было бы обеспечить прямой доступ украинских инвесторов к международным рынкам, в частности - к фондовым биржам в Варшаве и Лондоне. Это предполагает создание механизма, который позволит украинцам торговать акциями и другими инструментами напрямую, без сложных схем вывода капитала за границу.

Украинским компаниям сейчас выгоднее выходить на зарубежные рынки (фото: GettyImages )

"Например, это могла бы быть интеграция с депозитарными системами других стран, что позволит украинским инвесторам получать доступ к международным рынкам через привычные платформы. Такое решение было бы выгодно для всех: оно упростило бы инвестирование, расширило возможности для украинских инвесторов и обеспечило бы прозрачность операций. Это шаг к открытому и конкурентоспособному финансовому рынку в Украине", – делится мнением директор по инвестициям компании Capital Times.

В то же время Андрей Шевчишин считает, что Украина могла бы рассмотреть смешанные формы: создать локальную торговую площадку, где инвесторы могли бы покупать-продавать акции, формировать арбитраж (разницу между ценами на внешних и внутренних рынках), а привлечение капитала осуществлять через международные платформы.

"Таким образом, локальный рынок станет местом для торговли и спекуляций, а серьезное финансирование компании смогут получать через более развитые платформы за рубежом. Это позволит совместить преимущества обоих подходов: активность на внутреннем рынке и доступ к глобальному капиталу", – добавляет финансовый аналитик.

Он резюмирует, что после вступления в ЕС развитие рынка можно начать с разрешения инвесторам покупать и продавать акции мировых компаний через украинские платформы. Это стимулировало бы интерес к инвестированию, предоставило бы людям опыт работы с глобальными инструментами и доступ к мировой ликвидности. Со временем к рынку начнут приобщаться отечественные компании, поскольку они увидят потенциал и подтянутся к международным стандартам.