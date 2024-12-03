Инвестиции в военные облигации: как купить ОВГЗ и сколько на этом можно заработать

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются одним из наиболее выгодных активов для инвестирования в Украине. Среди преимуществ – достаточно высокая доходность, отсутствие налогообложения дохода и гарантии государств по возврату суммы вклада.

Как купить ОВГЗ и сколько на этом можно заработать, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Государственные облигации являются одним из самых давних и распространенных финансовых инструментов. Их история тесно связана с войнами. Первые официальные государственные облигации в конце XVII века выпустил Банк Англии для финансирования войны с Францией. Впоследствии другие европейские страны начали активно использовать этот инструмент, выпуская собственные государственные бонды. В США первые суверенные казначейские облигации появились во время войны за независимость.

Особенности украинских ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа – один из видов государственных долговых бумаг, которые могут купить граждане, предприятия или другие организации. ОВГЗ обеспечивают правительство дополнительными средствами, а инвесторов – возможностью получить доход от процентов.

С началом широкомасштабного вторжения правительство Украины приняло решение о выпуске военных облигаций. В отличие от обычных ОВГЗ средства от их продажи направляются на поддержку Сил обороны и экономики Украины именно во время военного положения.

Такие облигации покупают не только банки и финансовые компании, но бизнес и население. Иностранцы тоже могут их приобрести. Министерство финансов весной этого года сообщило , что украинские ОВГЗ покупают в 25 странах. Наибольшее количество подобных инвесторов в Японии, Германии и США. При этом интерес украинцев к этим долговым бумагам растет. Минфин отметил , что за 1000 дней большой войны украинцы почти втрое увеличили инвестиции в ОВГЗ.

Среди преимуществ этого актива – 100% гарантирование возврата денег государством независимо от суммы, а также то, что ОВГЗ вообще не облагаются налогом, в отличие от депозитов. Также они имеют более высокую доходность, чем многие другие активы на рынке.

Как купить ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа на первичном рынке могут купить только банки и брокеры, продающие их украинцам со своей комиссией. Раньше покупка ОВГЗ была менее удобной из-за бюрократии и сложных процедур. Но во время полномасштабной войны государство упростило этот процесс.

Чтобы купить ОВГЗ, нужно пройти несколько этапов. Сначала следует открыть специальный депозитарный счет в банке или у лицензированного брокера, обладающего правом осуществлять операции с ценными бумагами. Для этого необходимо предоставить документы, в частности, паспорт и идентификационный код, или авторизироваться через BankID, если проводите операцию онлайн.

После открытия счета вы пополняете его необходимой суммой денег путем безналичного перевода с вашего основного банковского счета. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн. Плюс – придется уплатить комиссию финансового учреждения, которая обычно уже заложена в цену ОВГЗ. Вы выбираете из нескольких опций, которые предоставляет ваш банк или дилер, с указанными сроками, процентами, выплатами по купонам и погашением.

Когда деньги поступили на счет финучреждения, подается заявка на покупку облигаций. В этой заявке указывается вид облигаций (дисконтные или купонные), сумма инвестиций, валюта (гривна, доллар или евро) и срок действия облигаций. После обработки заявки облигации зачисляются на ваш депозитарный счет, и вы получаете подтверждение о владении ими.

С начала полномасштабного вторжения государство также предоставило возможность покупать облигации в мобильном приложении "Дія". В этом случае не нужно открывать депозитарный счёт. Вы просто заходите в "Дію", выбираете раздел "Военные облигации", просматриваете доступные предложения и подтверждаете покупку через подключенный банк.

Хотя инвесторы покупают облигации у первичных дилеров, взаимоотношения возникают не с брокерами, а с государством. То есть ОВГЗ подтверждают обязательство именно государства выплатить их предъявителям номинальную стоимость, плюс доход. Брокеры выполняют только сервисную функцию: берут деньги у инвесторов, передают их государству, открывают инвесторам счета и хранят на них купленные ценные бумаги.

Сколько можно заработать на ОВГЗ

ОВГЗ считаются инструментом консервативного инвестирования, поскольку при умеренно высокой доходности они имеют минимальные риски. Однако для существенного заработка нужно вкладывать большие суммы, чем минимальная стоимость в тысячу гривен.

В целом в Украине доходность облигаций составляет от 11 до более 17%. В то же время в валюте этот показатель будет меньше: в долларах – в среднем от 1,75% до более 4% годовых. Что касается евро, то они принесут инвестору от 0,5 до 3% годовых. Это, конечно, гораздо меньше, чем у гривневых ОВГЗ, но среди преимуществ – если инфляция превысит прогнозируемый на год процент, то иностранная валюта позволит сберечь деньги от обесценения.

К примеру, гривневые облигации со сроком погашения в три месяца имеют доходность около 14% годовых. Это означает, что за три месяца с 1000 гривен, вложенных в одну облигацию, вы заработаете около 35 гривен. При этом, вложив 10 тысяч гривен под 17,25% со сроком погашения в сентябре 2028 года, вы получите 5300 грн чистой прибыли.

Облигации делятся на дисконтные и купонные. Цена первых ниже 1000 грн, а на карту возвращаются 1000 грн. Разница между тысячей гривен и стоимостью облигации является вашим доходом. Купонные облигации гарантируют возврат 1000 грн плюс проценты дохода – купоны, выплачиваемые в разные периоды в зависимости от сроков, указанных в вашей облигации.

ОВГЗ можно приобрести со сроком погашения от нескольких месяцев (краткосрочные) до года (среднесрочные) и более 5 лет (долгосрочные). Номинальная стоимость облигации составляет 1000 гривен, 1000 долларов или 1000 евро. Естественно, доходность в процентах будет изменяться в зависимости от сроков и валюты.