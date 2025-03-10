О чем Украина и США будут говорить на встрече в Джидде и будет ли там РФ

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Что известно о переговорах

11 марта в саудовском городе Джидда состоятся важные переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов. Встреча состоится на фоне попыток двух стран укрепить свои отношения после напряженной встречи в Овальном кабинете в прошлом месяце между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вансом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время той встречи Трамп и Ванс резко критиковали Зеленского из-за войны, а украинский лидер, в свою очередь, возражал на несколько их замечаний. С тех пор чиновники США работают над восстановлением стабильных отношений между странами.

В переговорах будут участвовать влиятельные представители обеих сторон. В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц. Однако главную роль в переговорах, вероятно, будет играть Стив Уиткофф - доверенное лицо Трампа и его неформальный посланник, который недавно встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и ведет переговоры по Ближнему Востоку.

Украинскую делегацию возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. Вместе с ним в Джидду прибудут министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный советник Павел Палиса.

О чем будут говорить делегации Украины и США

Министерство иностранных дел Украины обнародовало ключевые темы, которые будут обсуждаться на встрече в Саудовской Аравии. Главное внимание будет сосредоточено на вопросах, касающихся:

поиска путей достижения мира, который станет центральной темой переговоров;

двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами;

стратегического партнерства и перспектив его дальнейшего развития.

Кроме того, ожидается возможное подписание соглашения по полезным ископаемым, заключение которого планировалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Однако западные СМИ сообщают, что Украина имеет несколько целей и согласовывает свою стратегию с Францией и Великобританией, которые выполняют роль посредников между Белым домом и Киевом.

Украина на переговорах в Саудовской Аравии будет пытаться убедить США восстановить разведданные и военную помощь, предложив частичное прекращение огня с Россией. Это будет включать запрет на удары беспилотниками дальнего действия и ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Таким образом Киев стремится доказать Трампу желание Зеленского завершить войну.

Также Украина, скорее всего, будет настаивать, что любое мирное соглашение, которое ограничивает ее возможности перевооружения, заставляет юридически признать оккупированные территории российскими, вмешивается во внутреннюю политику страны (например, навязывает проведение выборов во время военного положения), является неприемлемым.

Кроме того, Украина, вероятно, продолжит требовать гарантий безопасности от США. Великобритания и Франция настаивают на том, чтобы США согласились предоставить "резервные силы" для европейских миротворцев в случае полного прекращения огня, однако Вашингтон пока не дает никаких обещаний.

При этом американская делегация на переговорах хочет выяснить, готова ли Украина пойти на территориальные уступки для завершения войны. Американские чиновники отмечают, что невозможно одновременно стремиться к миру и отказываться от компромиссов.

Один из собеседников Reuters отмечал, что делегация США хочет убедиться в серьезности намерений Украины улучшить отношения с администрацией Трампа после спора в Белом доме 28 февраля.

Будут ли присутствовать россияне на переговорах

Ранее американское издание CNN сообщило, что чиновники Белого дома на этой неделе проведут отдельные встречи с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, поскольку Трамп и его команда пытаются достичь соглашения между двумя странами.

Однако пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию о запланированных на этой неделе переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии. Он также отметил, что процесс восстановления отношений между двумя странами находится лишь на начальной стадии, и впереди еще длительный и сложный путь.