Про що Україна і США говоритимуть на зустрічі в Джидді та чи буде там РФ

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Що відомо про переговори

11 березня у саудівському місті Джидда відбудуться важливі переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів. Зустріч відбудеться на тлі спроб двох країн зміцнити свої відносини після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті минулого місяця між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Вансом і президентом України Володимиром Зеленським.

Під час тієї зустрічі Трамп і Ванс різко критикували Зеленського через війну, а український лідер, своєю чергою, заперечував на кілька їхніх зауважень. Відтоді високопосадовці США працюють над відновленням стабільних відносин між країнами.

У переговорах братимуть участь впливові представники обох сторін. До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Вальц. Однак головну роль у перемовинах, імовірно, відіграватиме Стів Віткофф - довірена особа Трампа та його неформальний посланець, який нещодавно зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним і веде переговори щодо Близького Сходу.

Українську делегацію очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Разом із ним до Джидді прибудуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та військовий радник Павло Палиса.

Про що будуть говорити делегації України і США

Міністерство закордонних справ України оприлюднило ключові теми, які обговорюватимуться на зустрічі в Саудівській Аравії. Головна увага буде зосереджена на питаннях, що стосуються:

пошуку шляхів досягнення миру, який стане центральною темою переговорів;

двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами;

стратегічного партнерства та перспектив його подальшого розвитку.

Окрім того, очікується можливе підписання угоди щодо корисних копалин, укладення якої планувалося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого.

Однак західні ЗМІ повідомляють, що Україна має кілька цілей і узгоджує свою стратегію з Францією та Великою Британією, які виконують роль посередників між Білим домом і Києвом.

Україна на переговорах у Саудівській Аравії намагатиметься переконати США відновити розвіддані та військову допомогу, запропонувавши часткове припинення вогню з Росією. Це включатиме заборону на удари безпілотниками дальньої дії та ракетами, а також відмову від бойових дій у Чорному морі. Таким чином Київ прагне довести Трампу бажання Зеленського завершити війну.

Також Україна, швидше за все, наполягатиме, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її можливості переозброєння, змушує юридично визнати окуповані території російськими, втручається у внутрішню політику країни (наприклад, нав’язує проведення виборів під час воєнного стану), є неприйнятною.

Крім того, Україна, ймовірно, продовжить вимагати гарантій безпеки від США. Велика Британія та Франція наполягають на тому, щоб США погодилися надати "резервні сили" для європейських миротворців у разі повного припинення вогню, однак Вашингтон поки що не дає жодних обіцянок.

При цьому американська делегація на переговорах хоче з’ясувати, чи готова Україна піти на територіальні поступки для завершення війни. Американські посадовці наголошують, що неможливо одночасно прагнути миру та відмовлятися від компромісів.

Один зі співрозмовників Reuters зазначав, що делегація США хоче переконатися у серйозності намірів України покращити відносини з адміністрацією Трампа після суперечки у Білому домі 28 лютого.

Чи будуть присутні росіяни на переговорах

Раніше американське видання CNN повідомило, що високопосадовці Білого дому цього тижня проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та України в Саудівській Аравії, оскільки Трамп та його команда намагаються досягти угоди між двома країнами.

Однак прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив інформацію про заплановані цього тижня переговори між Росією та США в Саудівській Аравії. Він також зазначив, що процес відновлення відносин між двома країнами перебуває лише на початковій стадії, і попереду ще тривалий і складний шлях.