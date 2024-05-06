Что Украина хочет обсудить на первом саммите мира: главные темы

Первый саммит мира по Украине состоится 15-16 июня. Киев уже запланировал обсуждение ряда тем, которые предусмотрены формулой мира.
Более детально о том, какие вопросы хотят поднять на саммите, - в материале РБК-Украина.
При подготовке использовались: заявление президента Украины Владимира Зеленского и публикации пресс-службы Офиса президента.
Напомним, что основным предметом обсуждения первого и последующих саммитов мира будет формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Формула мира отображает сценарий завершения войны с Россией, который основан на Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) и международном праве. Она состоит из 10 пунктов:
Встречи по формуле мира уже проходили на уровне советников глав государств, всего их было пять. Теперь же Украина хочет провести саммит на уровне лидеров, где зафиксируют достигнутые результаты.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о том, что первый саммит мира будет сфокусирован на трех вопросах.
Глава государства уточнял, что это:
В частности, последний вопрос хотят разделить на два подвопроса: обмен пленными всех на всех и возвращение украинских детей, которых депортировали в Россию.
Если среди лидеров, которые примут участие, не возникнет несогласий, то ожидается, что будут определены ответственные за каждый вопрос государства.
Стоит заметить, что Украина планировала провести первый саммит мира еще в прошлом году осенью. Сделать этого так и не удалось. В это время Киев проводил встречи на уровне советников глав государств.
Окончательную дату проведения мероприятия озвучили только недавно. Саммит состоится в Швейцарии.
Более детально о том, почему саммит переносили, - в материале РБК-Украина.
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