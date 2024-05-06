Що Україна хоче обговорити на першому саміті миру: головні теми

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Саміт буде щодо формули миру

Нагадаємо, що основним предметом обговорення першого та наступних самітів миру буде формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Формула миру відображає сценарій завершення війни з Росією, який ґрунтується на Статуті Організації Об'єднаних Націй (ООН) та міжнародному праві. Вона складається з 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених та депортованих (у тому числі викрадених дітей).

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності і світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Зустрічі щодо формули миру вже проходили на рівні радників глав держав, загалом їх було п'ять. Тепер же Україна хоче провести саміт на рівні лідерів, де зафіксують досягнуті результати.

Головні теми першого саміту

Нещодавно президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що перший саміт миру буде сфокусований на трьох питаннях.

Глава держави уточнював, що це:

Енергетична та ядерна безпека.

Вільне судноплавство.

Обмін полоненими.

Зокрема, останнє питання хочуть поділити на два підпитання: обмін полоненими всіх на всіх та повернення українських дітей, яких депортували до Росії.

Якщо серед лідерів, які візьмуть участь, не виникне незгоди, то очікується, що будуть визначені відповідальні за кожне питання держави.