"Ливерпуль" драматически дожал "Челси" Мудрика в финале Кубка лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Кубок лиги, финал

"Челси" – "Ливерпуль" – 1:0

Гол: ван Дейк, 118

После недолгой разведки мерсисайдцы создали момент на 14-й минуте, когда Диас проверил бдительность Петровича низовым ударом в ближний угол. В ответ Палмер выскочил на ударную позицию, но с нескольких метров не смог переиграть Келлехера. А на 33-й "Челси" даже забил, но гол Стерлинга отменили из-за офсайда.

"Ливерпуль" упустил еще две возможности перед перерывом. Сначала Гакпо пробил головой после навеса – штанга. Впоследствии удар Брэдли из пределов штрафной после передачи Диаса заблокировали защитники лондонского коллектива.

На старте второй половины гол-красавец едва не оформил Фернандес, который после передачи Галлахера пробил пяткой мимо ворот. "Красные" на 60-й минуте организовали свой, отмененный из-за офсайда, гол-фантом – ван Дейк головой отправил мяч в сетку после навеса Робертсона со штрафного.

После затишья на финальном отрезке интереснее выглядел "Челси". Дважды на ударных позициях оказался Галлахер. С первым выстрелом хавбека справился Келлехер, а второй пролетел над перекладиной. Массированная же атака "синих" в добавленное время с рядом ударов так и не привела к успеху.

Пришлось командам играть овертайм. Там инициативой снова завладел "Ливерпуль", но оборона "Челси" и Петрович были на высоте. Однако под занавес дополнительного времени произошел сбой. На 118-й минуте мерсисайдцы наконец-то забили – Цимикас подал угловой, а ван Дейк опередил Мудрика и головой пробил под дальнюю штангу.

Этот гол стал победным и принес "красным" десятый Кубок лиги в истории. В то же время "синие" не смогли завоевать первый трофей во время работы с командой Маурисио Почеттино и, скорее всего, остались без еврокубков на следующий сезон. Украинский легионер "Челси" появился на поле на 90-й минуте.