Что нужно знать водителям мотоциклов и скутеров о собственной безопасности: советы полиции

Иллюстративное фото: водителям мотоциклов и скутеров напомнили правила безопасности на дороге (Getty Images)

Водители мотоциклов и скутеров являются активными участниками дорожного движения и должны заботиться не только о своей безопасности, но и о ситуации вокруг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Запорожской области.