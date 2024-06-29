Что нужно знать водителям мотоциклов и скутеров о собственной безопасности: советы полиции
Иллюстративное фото: водителям мотоциклов и скутеров напомнили правила безопасности на дороге (Getty Images)
Водители мотоциклов и скутеров являются активными участниками дорожного движения и должны заботиться не только о своей безопасности, но и о ситуации вокруг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Запорожской области.
Чтобы не допустить возникновения ДТП нужно соблюдать следующие правила:
- водитель и пассажиры при езде на мотоцикле должны быть в застегнутых мотошлемах;
- перед выездом необходимо проверить исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
- светоотражающие детали конструкции следует содержать в чистоте;
- транспортные средства не разрешено ставить на проезжей части в два и более ряда. Мотоциклы (как и велосипеды, мопеды) без бокового прицепа разрешается ставить на проезжей части не более чем в два ряда;
- водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
- в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары ближнего (дальнего) света;
- буксировка запрещена мотоциклами без бокового прицепа, а также мотоциклов, мопедов или велосипедов.
Ранее РБК-Украина говорила, какая ответственность предусмотрена за отсутствие шлема при езде на мотоцикле.
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