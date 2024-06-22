На заметку мотоциклистам. Сколько придется заплатить за езду без шлема

Водители на дорогах прежде всего должны позаботиться о своей безопасности. Если речь идет о двухколесном транспорте, то во время езды и водитель, и пассажир должны быть в шлемах.

РБК-Украина рассказывает, какая ответственность предусмотрена за отсутствие шлема при езде на мотоцикле.

Какой штраф за езду без шлема

Статья 121 административного Кодекса Украины определяет наказание за нарушение правил безопасности езды, в частности, отсутствие мотошлемами во время езды.

Наказание влечет наложение штрафа в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн).

При этом отметим, что при движении транспортного средства в шлеме должен быть и водитель, и пассажир. Иначе штраф назначат им обоим.

Вину нарушителей могут доказать с помощью фото-, видеоматериалов, свидетельских показаний, рапортов сотрудников полиции и других доказательств.

Добавим также, что кроме мотоциклистов, ношение шлема при езде является для водителей мопедов и скутеров.

Какой штраф за езду на мотоцикле без водительских прав

Статья 126 административного Кодекса Украины определяет, какое наказание за езду на мотоцикле, если у водителя нет прав.

Как накажут водителя за езду без прав: