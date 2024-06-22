На заметку мотоциклистам. Сколько придется заплатить за езду без шлема
Водители на дорогах прежде всего должны позаботиться о своей безопасности. Если речь идет о двухколесном транспорте, то во время езды и водитель, и пассажир должны быть в шлемах.
РБК-Украина рассказывает, какая ответственность предусмотрена за отсутствие шлема при езде на мотоцикле.
Какой штраф за езду без шлема
Статья 121 административного Кодекса Украины определяет наказание за нарушение правил безопасности езды, в частности, отсутствие мотошлемами во время езды.
Наказание влечет наложение штрафа в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн).
При этом отметим, что при движении транспортного средства в шлеме должен быть и водитель, и пассажир. Иначе штраф назначат им обоим.
Вину нарушителей могут доказать с помощью фото-, видеоматериалов, свидетельских показаний, рапортов сотрудников полиции и других доказательств.
Добавим также, что кроме мотоциклистов, ношение шлема при езде является для водителей мопедов и скутеров.
Какой штраф за езду на мотоцикле без водительских прав
Статья 126 административного Кодекса Украины определяет, какое наказание за езду на мотоцикле, если у водителя нет прав.
Как накажут водителя за езду без прав:
- мотоциклист, пойманный без прав во время вождения, должен заплатить 425 грн штрафа. Такой размер штрафа назначают, если у водителя есть права, но он их не взял с собой
- в случае, если у водителя нет прав, ему назначат штраф в размере 200 не облагаемых налогом доходов граждан (что составляет 3400 грн)
- если мотоциклиста до этого лишили водительских прав, ему назначат штраф в размере 20 400 грн.
Раньше мы писали о том, какой штраф за "подрезание" на дорогах.
Читайте также о том, какой штраф будет назначен за парковку на месте электротранспорта.
В ходе подготовки публикации использовали материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях.
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