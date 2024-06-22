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На заметку мотоциклистам. Сколько придется заплатить за езду без шлема

Суббота 22 июня 2024 19:20
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На заметку мотоциклистам. Сколько придется заплатить за езду без шлема Какой штраф за езду без шлема (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Водители на дорогах прежде всего должны позаботиться о своей безопасности. Если речь идет о двухколесном транспорте, то во время езды и водитель, и пассажир должны быть в шлемах.

РБК-Украина рассказывает, какая ответственность предусмотрена за отсутствие шлема при езде на мотоцикле.

Какой штраф за езду без шлема

Статья 121 административного Кодекса Украины определяет наказание за нарушение правил безопасности езды, в частности, отсутствие мотошлемами во время езды.

Наказание влечет наложение штрафа в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн).

При этом отметим, что при движении транспортного средства в шлеме должен быть и водитель, и пассажир. Иначе штраф назначат им обоим.

Вину нарушителей могут доказать с помощью фото-, видеоматериалов, свидетельских показаний, рапортов сотрудников полиции и других доказательств.

Добавим также, что кроме мотоциклистов, ношение шлема при езде является для водителей мопедов и скутеров.

Какой штраф за езду на мотоцикле без водительских прав

Статья 126 административного Кодекса Украины определяет, какое наказание за езду на мотоцикле, если у водителя нет прав.

Как накажут водителя за езду без прав:

  • мотоциклист, пойманный без прав во время вождения, должен заплатить 425 грн штрафа. Такой размер штрафа назначают, если у водителя есть права, но он их не взял с собой
  • в случае, если у водителя нет прав, ему назначат штраф в размере 200 не облагаемых налогом доходов граждан (что составляет 3400 грн)
  • если мотоциклиста до этого лишили водительских прав, ему назначат штраф в размере 20 400 грн.

Раньше мы писали о том, какой штраф за "подрезание" на дорогах.

Читайте также о том, какой штраф будет назначен за парковку на месте электротранспорта.

В ходе подготовки публикации использовали материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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