Що треба знати водіям мотоциклів та скутерів про власну безпеку: поради поліції

Ілюстративне фото: водіям мотоциклів та скутерів нагадали правила безпеки на дорозі (Getty Images)

Водії мотоциклів та скутерів є активними учасниками дорожнього руху і мають дбати не тільки про свою безпеку, а й про ситуація навколо.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Запорізької області.