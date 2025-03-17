О чем Трамп будет говорить с Путиным: Белый дом назвал одну из тем

Президент США Дональд Трамп во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным затронет вопрос электростанции на границе Украины и России. Речь может идти о Запорожской АЭС.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

У Ливитт спросили, не будут ли Трамп и Путин, во время предстоящего разговора, обсуждать вопрос Запорожской АЭС в Украине. На что пресс-секретарь Белого дома ответила, что Трамп завтра обсудит с Путиным "электростанцию на границе Украины и России".

Однако Ливитт не сообщила никаких подробностей о том, какую именно электростанцию она имела в виду. Вероятна, речь шла именно об оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе.

Заметим, американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин планируют телефонный разговор на вторник, 18 марта. Во время которого, как ожидается, они обсудят предложения США по установлению временного перемирия в Украине.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. С тех пор оккупанты не соблюдают правила эксплуатации ядерного объекта, подвергая опасности и угрозе возможного ЧП. Там они хранят не только технику, но и личный состав.

С тех пор станция периодически отключается от резервного энергоснабжения.

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной. Все из-за постоянных обстрелов.