О чем Трамп будет говорить с Путиным: Белый дом назвал одну из тем
Президент США Дональд Трамп во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным затронет вопрос электростанции на границе Украины и России. Речь может идти о Запорожской АЭС.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
У Ливитт спросили, не будут ли Трамп и Путин, во время предстоящего разговора, обсуждать вопрос Запорожской АЭС в Украине. На что пресс-секретарь Белого дома ответила, что Трамп завтра обсудит с Путиным "электростанцию на границе Украины и России".
Однако Ливитт не сообщила никаких подробностей о том, какую именно электростанцию она имела в виду. Вероятна, речь шла именно об оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе.
Заметим, американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин планируют телефонный разговор на вторник, 18 марта. Во время которого, как ожидается, они обсудят предложения США по установлению временного перемирия в Украине.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. С тех пор оккупанты не соблюдают правила эксплуатации ядерного объекта, подвергая опасности и угрозе возможного ЧП. Там они хранят не только технику, но и личный состав.
С тех пор станция периодически отключается от резервного энергоснабжения.
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной. Все из-за постоянных обстрелов.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках вероятного мирного соглашения между Украиной и Россией обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.
При этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ могло впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.
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