Что теперь нельзя делать у границы с РФ и Беларусью: пояснения ГНСУ
В Украине был введен специальный пограничный режим в километровой полосе вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Новые правила предусматривают ряд ограничений на пребывание людей и работ в этой зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
В ГНСУ объяснили, что решение было принято для усиления обороноспособности Украины в условиях длительной российской агрессии. Среди прочего пограничники указывают на риск использования территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания угроз национальным интересам Украины.
В то же время, новый режим предусматривает конкретные ограничения для людей, находящихся в определенной зоне.
В частности, в пределах километровой полосы запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц. Также там нельзя проводить работы, не связанные с отпором вооруженной агрессии против Украины, обороной государства или охраной государственной границы.
В ГНСУ отметили, что ограничения распространяются на все земельные участки, которые входят в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы.
При этом специальный режим не является постоянным. В пограничной службе отметили, что установленные ограничения носят временный характер и будут действовать исключительно в течение действия правового режима военного положения.
Контекст новости
Режим Лукашенко использует территорию страны не только как плацдарм для оккупантов РФ, но и для дестабилизации ситуации с незаконной миграцией в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Лукашенко в том, что он использует границу как оружие против ЕС.
Мы уже сообщали, что только в августе зафиксирована третья попытка прорыть тоннель из Беларуси в Литву. В общей сложности с начала года литовская пограничная служба зафиксировала уже 12 попыток незаконно попасть в страну путем копания подземных ходов с территории Беларуси.
Ранее стало известно, что Литва планирует создать болота на границе с Беларусью и Калининградской областью России – Кабинет Министров страны изменил подход к инженерным мерам и планирует сформировать там новую зону безопасности.