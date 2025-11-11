Что такое ВОС и как ее получить: Минобороны объяснило, какие специальности дают военным

Военно-учетная специальность (ВОС) - это категория воинского учета, которая определяет, какую именно военную профессию имеет военнослужащий или военнообязанный, а также к какому роду войск он принадлежит.
РБК-Украина со ссылкой Министерство обороны Украины рассказывает, как назначают ВОС и для чего это нужно.
В ведомстве отмечают, что перечень военно-учетных специальностей утверждается отдельно для рядового, сержантского и старшинского состава, а также для офицеров.
Граждане, которые не проходили военную службу, получают ВОС при постановке на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). При этом учитывается образование и имеющиеся специальности.
Например, если человек имеет медицинское образование, ему присваивают ВОС-879 - "Младших специалистов с медицинским образованием".
После призыва на военную службу все новобранцы сначала проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП). По ее результатам они получают ВОС-100 "Стрелок". После этого военнослужащих могут направить на профессиональную подготовку для получения другой специальности.
Офицеры получают ВОС после обучения в военных вузах или во время переаттестации. Военнослужащие рядового и сержантского состава могут иметь несколько специальностей - по образованию, опыту или после дополнительных курсов.
ВОС имеет цифровое обозначение, что позволяет автоматизировано вести воинский учет.
Для офицеров используется шестизначный код, где первые две цифры означают группу, а следующие четыре - специальность. Например, ВОС-02 1400 означает группу "Командного профиля" и специальность "Боевое применение частей морской пехоты".
Военнообязанные граждане могут проверить свою ВОС в мобильном приложении "Резерв+". Для военнослужащих соответствующая отметка делается в военном билете и заносится в личное дело.
В Минобороны отмечают, что военно-учетная специальность может меняться - например, после прохождения дополнительной подготовки или при изменении воинской должности.
Напомним, в сентябре нынешнего года в приложении "Резерв+" военнообязанные начали замечать отметку "ВОС-999", которая означает, что человек не проходил срочную службу или учебные сборы и нуждается в базовой общевойсковой подготовке. Министерство обороны уточняет, что эта отметка носит лишь информационный характер и не требует никаких действий от граждан.