Что такое ВОС и как ее получить: Минобороны объяснило, какие специальности дают военным

В ведомстве отмечают, что перечень военно-учетных специальностей утверждается отдельно для рядового, сержантского и старшинского состава, а также для офицеров.

Кто и как получает ВОС

Граждане, которые не проходили военную службу, получают ВОС при постановке на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). При этом учитывается образование и имеющиеся специальности.

Например, если человек имеет медицинское образование, ему присваивают ВОС-879 - "Младших специалистов с медицинским образованием".

После призыва на военную службу все новобранцы сначала проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП). По ее результатам они получают ВОС-100 "Стрелок". После этого военнослужащих могут направить на профессиональную подготовку для получения другой специальности.

Офицеры получают ВОС после обучения в военных вузах или во время переаттестации. Военнослужащие рядового и сержантского состава могут иметь несколько специальностей - по образованию, опыту или после дополнительных курсов.

Как расшифровывается код ВОС

ВОС имеет цифровое обозначение, что позволяет автоматизировано вести воинский учет.

Для офицеров используется шестизначный код, где первые две цифры означают группу, а следующие четыре - специальность. Например, ВОС-02 1400 означает группу "Командного профиля" и специальность "Боевое применение частей морской пехоты".

Как проверить свою специальность

Военнообязанные граждане могут проверить свою ВОС в мобильном приложении "Резерв+". Для военнослужащих соответствующая отметка делается в военном билете и заносится в личное дело.

В Минобороны отмечают, что военно-учетная специальность может меняться - например, после прохождения дополнительной подготовки или при изменении воинской должности.