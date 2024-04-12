Что такое совместное завещание супругов и для чего оно нужно: объяснение Минюста

Однако следует отметить, что составить такое завещание могут только супруги, брак которых официально зарегистрирован. При этом проживание одной семьей без брака не является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов и, соответственно, делает невозможным составление общего завещания.

Также общее завещание может касаться только имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности, даже в случае, если оно зарегистрировано на одного из них. Общей совместной собственностью является имущество, которое супруги приобрели за время брака или если это не установлено договором или законом (например, дом, приобретенный в браке, является общим имуществом). Исключение составляет имущество, которое является личной частной собственностью жены и мужа.

В случае составления общего завещания после смерти одного из супругов доля переходит ко второму из супругов, переживших его. И только после смерти последнего – наследство переходит к назначенному ими совместно наследнику.

Например, в случае составления супругами общего завещания, в котором они завещали все свое имущество, являющееся их общей совместной собственностью, своим детям в равных долях, в случае смерти одного из супругов его доля автоматически переходит другому, и тот из супругов, переживший другого , становится единственным собственником имущества. Дети могут получить наследство только после его смерти.

Особенности наследования и утраты действия совместного завещания супругов

При жизни супруги и мужа каждый из них имеет право отказаться от общего завещания. Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению. В таком случае после смерти одного из супругов второй уже не будет иметь права отменить сделанное супругами завещание.

В целях обеспечения выполнения совместного завещания супругов в случае смерти одного из супругов нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании супругов.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

Недавно сообщалось, что Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий . Одна из предложенных норм касается должников.

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