Что произойдет с организмом, если ежедневно есть арбуз: 6 последствий

Проблемы с пищеварением

Арбуз содержит высокое содержание фруктозы, а это сахар, который может вызвать проблемы с пищеварением, особенно у людей с такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника.

В редких случаях употребление арбуза при непереносимости фруктозы может привести к повреждению почек или печени.

Во время употребления арбуза у вас могут возникнуть неприятные желудочно-кишечные симптомы, в частности:

вздутие живота

запор

диарея

боль в желудке

Перегрузка калием

Арбуз содержит высокий уровень калия - 170 мг на стакан, нарезанный кубиками. Калий важен для здоровья сердца, но чрезмерное употребление этого минерала может вызвать негативные последствия у некоторых людей, в частности у тех, кто принимает лекарства от заболеваний почек или сердца.

В некоторых случаях избыток калия может привести к состоянию, называемому гиперкалиемией, которое может серьезно нарушить сердечный ритм и потребовать неотложной помощи.

Это также может вызвать мышечную слабость и паралич.

Резкое повышение уровня сахара в крови

Арбуз имеет высокий гликемический индекс, который измеряет повышает уровень сахара в крови. Его гликемический индекс составляет от 74 до 80.

Употребление большого количества арбуза может повысить уровень сахара в крови. Арбуз может быть безопасным выбором для людей с диабетом, поэтому его следует употреблять умеренно.

Сильная аллергическая реакция

Аллергическая реакция на арбуз возможна, особенно у людей с аллергией на травы или амброзию. Это может даже привести к анафилактической реакции, которая может вызвать отек и затрудненное дыхание.

Симптомы аллергии на арбуз могут варьировать от легких до тяжелых. Чаще всего встречаются следующие ее проявления:

кожные высыпания: зуд, крапивница, покраснение кожи

респираторные симптомы: чихание, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание

симптомы со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боль в животе, диарея

Мигрень

Арбуз содержит высокий уровень тирамина, аминокислоты (строительного блока белка), которая может вызвать мигрень.

В исследовании, в котором приняли участие почти 4000 человек, арбуз возглавил список из девяти фруктов, которые вызывали головную боль в течение нескольких минут после их употребления. Примерно у 30% участников развивалась головная боль.

Изменение цвета кожи

Ликопенемия - это состояние, которое приводит к временному приобретению кожей оранжевого оттенка. Оно развивается вследствие употребления продуктов, богатых каротиноидами, один из которых называется ликопином. Арбуз богат ликопином, который является антиоксидантом, полезным для здоровья, если вы не едите его в чрезмерном количестве.

Употребление большого количества пищи с высоким содержанием ликопина может в редких случаях привести к обесцвечиванию внешних слоев кожи. Это состояние не опасно и исчезнет, если уменьшить количество ликопина в вашем рационе.

Суточная норма арбуза

Рекомендуемая суточная норма потребления фруктов составляет от 1,5 до 2 стаканов в день. Арбуз примерно на 92% состоит из воды, поэтому он также может помочь вам поддерживать водный баланс.

Арбуз содержит мало некоторых необходимых питательных веществ, включая белок, витамин Е и некоторые витамины группы В. Употребление только одного вида пищи может привести к дисбалансу питательных веществ и даже недоеданию.

Можно похудеть на "арбузной диете", поскольку она низкокалорийная, но не обеспечивает сбалансированного питания.