Что случилось с дорогами в Украине и когда начнут ремонт: названо условие

Главное:

Условие для старта: Ремонт начнется только при стабильной температуре от +5...+10°C в течение одной-двух недель.

Ремонт начнется только при стабильной температуре от +5...+10°C в течение одной-двух недель. Причина разрушений: Вода попадает в микротрещины, замерзает и разрывает полотно. Это критично для дорог, где верхний слой не обновляли более 6-8 лет.

Вода попадает в микротрещины, замерзает и разрывает полотно. Это критично для дорог, где верхний слой не обновляли более 6-8 лет. Финансовый план: Из предусмотренных 12,6 млрд грн большинство средств поступит только в декабре. Работы начнут "в долг" с отсрочкой платежей подрядчикам.

Из предусмотренных 12,6 млрд грн большинство средств поступит только в декабре. Работы начнут "в долг" с отсрочкой платежей подрядчикам. Почему не сейчас: Укладка асфальта в холодную погоду значительно дороже и менее качественная.

Физика разрушения: почему возникают выбоины?

Как пояснил Сухомлин, любое дорожное полотно имеет свой срок эксплуатации. Каждые 6-8 лет нужно обновлять верхний слой, а через 15 лет - основу.

Когда появляются трещины, в них попадает вода. Во время циклов замерзания и таяния вода расширяется и разрушает покрытие изнутри. Реагенты и резкие перепады температур только ускоряют этот процесс, фактически разрывая асфальтобетон.

"На Одесской трассе это два-три участка длиной около 2 км. На трассе М-06 (Киев-Чоп) - несколько участков под Киевом, возле окружной Коростышева и дальше по Ровенской области. Это отдельные отрезки", - рассказал Сухомлин о проблемных участках дорог.

Иллюстративное фото: ямы на дорогах образовались зимой (скрин видео)

Сроки ремонта трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп

Начало работ напрямую зависит от температуры воздуха. Качественная укладка асфальта требует тепла. Если до апреля не установится стабильный "плюс" (хотя бы +5 градусов в течение недели), выбоины не исчезнут, поскольку ремонт в мороз технологически неэффективен.

"Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5...+10 градусов в течение недели-двух. Работы в холодную погоду значительно медленнее и дороже", - заявил он.

Ремонт "в долг"

Сухомлин заявляет, что ситуация с финансированием остается сложной. Министерство финансов расписало 7-8 миллиардов гривен из общего бюджета на декабрь. Поскольку сейчас этих средств нет, часть работ будут выполнять за счет долгов перед подрядчиками.