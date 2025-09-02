За что в СССР отправляли в Сибирь на 10 лет, а другим - раздавали премии

Во время Второй мировой войны деятели искусства и украинской культуры нужны были СССР для того, чтобы поднимать патриотизм населения, боевой дух и веру в победу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научно-исследовательским отделом Второй мировой войны Музея войны, кандидат исторических наук Александр Белоус.
По словам эксперта, во время Второй мировой войны украинская культура для СССР была прежде всего "ресурсом".
"Чтобы поднять патриотизм населения, поднять боевой дух, поднять веру в победу. Кто лучше всего может это сделать? Деятели искусства, украинской культуры", - признал историк.
Он напомнил, что когда Владимир Сосюра в 1944 году написал "Любіть Україну" - "никто даже не думал и камешка в его сторону бросать", потому что все понимали, "о чем идет речь".
Тем временем Александр Довженко написал киноповесть "Україна в огні".
"Но проходит немного времени и Довженко обвиняют в "чрезмерной самостоятельности", в "недостаточном советском патриотизме". Почему он в своей повести так изображает Украину? Как он так посмел писать?", - рассказал эксперт.
По словам Белоуса, "этот список можно долго продолжать".
"К нему можем добавить Максима Рыльского, Остапа Вишню и многих других. В свое время это было необходимо для центральной власти и использовалось для борьбы с общим врагом. А теперь - тех же людей обвиняют в чрезмерной украинизации, пытаются их вернуть в интересы власти", - отметил специалист.
В то же время он объяснил, почему советской власти "зашел" писатель Александр Корнийчук.
"Потому что он отвечал всем канонам, лекалам и образу советского украинца, каким он должен был быть на взгляд Москвы. Если откроете старые школьные учебники, сможете прочитать, что это - "украинский советский писатель". Это - русский писатель, а это - украинский советский писатель. Это - украинский советский историк и так далее", - поделился Белоус.
В качестве примера он привел пьесу Корнейчука "Загибель ескадри", в которой автор "не пишет об украинцах, белорусах, русских".
"Он пишет о советских людях. Он четко расставляет акценты, которые должны быть в повести по мнению власти. Поэтому он имеет право занимать высокие государственные посты, занимать высокие государственные должности, может получать сталинские, ленинские, еще какие-то премии", - сообщил историк.
Если же этого не было и произведения писателя не соответствовали советским канонам, то "в лучшем случае - он будет себе дома цветник растить".
"А в худшем, как Остап Вишня - Сибирь и лагеря на 10 лет", - подытожил Белоус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в разные времена запрещали украинский язык и чем это грозило.
Кроме того, мы объясняли, какие ошибки власти 1990-х привели к трагедии сегодня.
Читайте также, почему в СССР "забыли" о завершении Второй мировой 2 сентября.