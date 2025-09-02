За что в СССР отправляли в Сибирь на 10 лет, а другим - раздавали премии

Какие деятели культуры нужны были советской власти и почему

По словам эксперта, во время Второй мировой войны украинская культура для СССР была прежде всего "ресурсом".

"Чтобы поднять патриотизм населения, поднять боевой дух, поднять веру в победу. Кто лучше всего может это сделать? Деятели искусства, украинской культуры", - признал историк.

Он напомнил, что когда Владимир Сосюра в 1944 году написал "Любіть Україну" - "никто даже не думал и камешка в его сторону бросать", потому что все понимали, "о чем идет речь".

Тем временем Александр Довженко написал киноповесть "Україна в огні".

"Но проходит немного времени и Довженко обвиняют в "чрезмерной самостоятельности", в "недостаточном советском патриотизме". Почему он в своей повести так изображает Украину? Как он так посмел писать?", - рассказал эксперт.

По словам Белоуса, "этот список можно долго продолжать".

"К нему можем добавить Максима Рыльского, Остапа Вишню и многих других. В свое время это было необходимо для центральной власти и использовалось для борьбы с общим врагом. А теперь - тех же людей обвиняют в чрезмерной украинизации, пытаются их вернуть в интересы власти", - отметил специалист.

В то же время он объяснил, почему советской власти "зашел" писатель Александр Корнийчук.

"Потому что он отвечал всем канонам, лекалам и образу советского украинца, каким он должен был быть на взгляд Москвы. Если откроете старые школьные учебники, сможете прочитать, что это - "украинский советский писатель". Это - русский писатель, а это - украинский советский писатель. Это - украинский советский историк и так далее", - поделился Белоус.

В качестве примера он привел пьесу Корнейчука "Загибель ескадри", в которой автор "не пишет об украинцах, белорусах, русских".

"Он пишет о советских людях. Он четко расставляет акценты, которые должны быть в повести по мнению власти. Поэтому он имеет право занимать высокие государственные посты, занимать высокие государственные должности, может получать сталинские, ленинские, еще какие-то премии", - сообщил историк.

Если же этого не было и произведения писателя не соответствовали советским канонам, то "в лучшем случае - он будет себе дома цветник растить".

"А в худшем, как Остап Вишня - Сибирь и лагеря на 10 лет", - подытожил Белоус.