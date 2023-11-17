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Что побуждает украинских беженцев возвращаться из-за границы: опрос

Фото: Украинские беженцы в Молдове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Каждый пятый украинец, который возвращается в Украину из-за границы, намерен остаться в стране надолго или навсегда. Но 54% беженцев пока приезжают с кратким визитом.

Что побуждает украинцев возвращаться из-за границы, несмотря на продолжающуюся войну, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на отчет Международной организации по миграции (МОМ).

Международная организация по миграции провела опрос граждан Украины на пограничных пунктах пропуска Молдовы на границе с Украиной с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года. Украинцев спрашивали об их намерениях по возвращению и об основных потребностях.

Через границу Молдовы в Украину возвращались больше всего людей из Молдовы, Румынии и Турции. Также украинцы ехали из Германии, Болгарии, Израиля, Польши, Франции. Наибольшее количество возвращавшихся происходили из Одесской, Киевской и Николаевской областей. 92% опрошенных ехали в свой регион. Другие – в Киев, Винницкую и Одесскую области.

Из 2855 опрошенных 95% были женщинами. Средний возраст участников опроса – 42 года.

О намерении остаться в Украине надолго время сказали 21% респондентов. Около половины (47%) из них возвращались из-за границы, чтобы воссоединиться с семьей. Также назывались следующие причины: тоска по дому, посещение родственников, продолжение учебы, посещение врача и восстановление документов.

На период до 30 дней возвращались 54% опрошенных. Их причины приезда в Украину были: встретиться с семьей, восстановить документы, проверить недвижимость, посетить врача, помочь родственникам или друзьям.

В финансовой помощи для возвращения домой нуждались 22% респондентов, также озвучивались потребности в медицинской помощи, безопасности и долговременном жилье.

Напомним, мы писали, в каких странах становится меньше украинских беженцев. Из Польши в сентябре выехали около 2 тысяч украинцев, в августе – более 10 тысяч.

Также мы говорили, какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы.

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Молдова