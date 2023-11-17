Що спонукає українcьких біженців повертатися з-за кордону: опитування

Міжнародна організації з міграції провела опитування громадян України на прикордонних пунктах пропуску Молдови на кордоні з Україною з 1 липня 2023 року по 30 вересня 2023 року. Українців питали про їхні наміри щодо повернення та про основні потреби.

Через кордон Молдови до України поверталися найбільше людей з Молдови, Румунії та Туреччини. Також українці їхали із Німеччини, Болгарії, Ізраїлю, Польщі, Франції. Найбільша кількість людей, які поверталися, походили із Одеської, Київської та Миколаївської областей. 92% опитаних їхали у свій регіон. Інші – до Києва, Вінницької та Одеської областей.

Із 2855 опитаних 95% були жінками. Середній вік учасників опитування – 42 роки.

Про намір залишатися в Україні надовго сказали 21% респондентів. Майже половина (47%) із них поверталися з-за кордону, щоб возз'єднатися із сім'єю. Також називалися такі причини: сум за домом, відвідування родичів, продовження навчання, відвідування лікаря та поновлення документів.

На період до 30 днів поверталися 54% опитаних. Їхні причини приїзду до України були такі: зустрітися з сім'єю, поновити документи, перевіри нерухомість, відвідати лікаря, допомогти родичам чи друзям.

Фінансової допомоги для повернення додому потребували 22% респондентів, також озвучувалися потреби в медичній допомозі, безпеці та довготривалому житлі.