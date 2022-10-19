Что для россиян будет означать потеря Херсона: мнение эксперта

"Это будет серьезный удар по репутации, если там еще можно говорить о репутации, по имиджу. Это будет означать действительно уход, это будет означать, скажем, достаточно серьезные потери для Путина и его окружения, шквал критики от людей будет невероятный. Это, конечно, будет достаточно серьезные последствия", - сказал он.

По словам Мусиенко, россияне пытаются в районе Кременной переходить в локальные контратаки в Луганской области. Он считает, что таким образом оккупанты хотят попытаться компенсировать потенциальную потерю Херсона.

"Они хотят сказать: "Смотрите, мы в какие-то позиции заходим, у украинских войск несколько километров заняли" и так далее. То есть, на смену риторике по потере Херсона. Это уже видно, что у них есть информационная риторика, смещение фокуса внимания происходит", - сказал он.

Мусиенко также отметил, что мир наращивает поставки помощи Украине, но ВСУ для продления контрнаступательных действий нужно еще больше оружия.

"Освобождение Херсона будет означать один из переломных этапов, когда еще больше стран еще увереннее будут верить в победу Украины и это, конечно, будет заставлять их активнее приобщаться к истории успеха", - сказал он.

По словам политического консультанта, когда есть потенциальная история успеха и побед, существует множество желающих приобщиться и разделить лавры победителя, хотя бы косвенно. Поэтому он считает, что чем больше Украина будет приближаться к победе, тем больше будет желающих предоставить оружие и заявить об этой помощи, чтобы продемонстрировать свою вовлеченность в победу.

На вопрос, сложно ли будет освободить Херсон, Мусиенко отметил, что все зависит от того, какие решения будут приняты оккупантами и удастся ли им облагораживать эшелонированные линии обороны вокруг города. Так, россияне пытаются возводить такие линии вокруг Берислава.

Он также отметил, что ВСУ отработали разные спенарии операции по освобождению городов.

"Поэтому у нас точно есть все силы и средства, чтобы осуществлять деоккупацию территории, один из них активно применяется и очень действенный. Мы им срываем логистику и обеспечение. При таких условиях находиться достаточно долго и сопротивляться нет возможности", - сказал он.

Мусиенко добавил, что Украина не прибегает к бездумным лобовым атакам - у нас есть комплексная стратегия, которая реализуется, однако она требует времени. По его словам, она точно предполагает меньшее количество жертв, чем просто лобовая атака.

Политический консультант также пояснил, что Украина даст освобождение Херсона.

"Это принципиально важно, потому что это будет означать выгнать россиян с правобережья, их не будет на правобережье вообще. Оно будет свободно и это будет создавать перспективы для того, чтобы двигаться в других направлениях. И в направлении востока и южного - Запорожского, то есть там есть несколько вариантов событий, я думаю, мы увидим по развитию ситуации", - добавил он.