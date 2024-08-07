РФ ночью обстреляла центр Херсона: под ударом жилые высотки и вузы (фото)
В ночь на 7 августа вооруженные силы России обстреляли центральную часть Херсона. Было зафиксировано попадание в многоэтажку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .
Известно о госпитализации 74-летней женщины с взрывной травмой. Также сообщается о повреждении частных и, по меньшей мере, трех многоэтажек, здания вузов, благотворительного фонда и других объектов гражданской инфраструктуры.
Фото: Последствия ночного удара оккупантов 7 августа по Херсону (t.me/phogovua)
По предварительным данным прокуратуры, для удара по городу враг применил РСЗО.
Украинское ведомство сообщило о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ночная атака 7 августа
Ночью 7 августа оккупанты запустили 30 дронов-камикадзе по территории Украины. Военно-морские силы сообщили об успешном сбитии всех воздушных целей. ПВО работало в Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях.
Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области обломки БПЛА повредили резервуары для хранения и помещения цеха на одном из предприятий. Пострадавшие зафиксированы не были.