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РФ ночью обстреляла центр Херсона: под ударом жилые высотки и вузы (фото)

Херсон, Среда 07 августа 2024 13:30
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РФ ночью обстреляла центр Херсона: под ударом жилые высотки и вузы (фото) Фото: последствия ночной атаки окупантов по Херсону 7 августа (t.me/phogovua)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 7 августа вооруженные силы России обстреляли центральную часть Херсона. Было зафиксировано попадание в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Известно о госпитализации 74-летней женщины с взрывной травмой. Также сообщается о повреждении частных и, по меньшей мере, трех многоэтажек, здания вузов, благотворительного фонда и других объектов гражданской инфраструктуры.

Фото: Последствия ночного удара оккупантов 7 августа по Херсону (t.me/phogovua)

По предварительным данным прокуратуры, для удара по городу враг применил РСЗО.

Украинское ведомство сообщило о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ночная атака 7 августа

Ночью 7 августа оккупанты запустили 30 дронов-камикадзе по территории Украины. Военно-морские силы сообщили об успешном сбитии всех воздушных целей. ПВО работало в Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области обломки БПЛА повредили резервуары для хранения и помещения цеха на одном из предприятий. Пострадавшие зафиксированы не были.

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