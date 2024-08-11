Россия атаковала утром Краматорск из "Смерчей", - ОВА
Сегодня, 11 августа, примерно в полседьмого утра россияне обстреляли Краматорск из Смерчей. В результате атаки ранены 8 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.
Пострадавшими оказались местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные - не нуждаются в госпитализации.
Также Филашкин добавил, что в результате обстрела РФ повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.
"С каждым днем жизни в Донецкой области становится все опаснее. Берегите себя - эвакуируйтесь", - говорится в сообщении.
Обстрелы Краматорска
Отметим, что россияне атакуют Краматорск уже второе утро подряд. Вчера, 10 августа, сообщалось о погибшем человеке, а также о раненых.
Кроме того, Краматорск атаковали и 9 августа. В этот день россияне попали в многоэтажку. Из-за обстрелов пострадали три человека, среди раненых - шестилетний ребенок.
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