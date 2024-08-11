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Россия атаковала утром Краматорск из "Смерчей", - ОВА

Воскресенье 11 августа 2024 17:51
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Россия атаковала утром Краматорск из "Смерчей", - ОВА Фото: иллюстративное изображение последствий Краматорского обстрела (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 11 августа, примерно в полседьмого утра россияне обстреляли Краматорск из Смерчей. В результате атаки ранены 8 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

Пострадавшими оказались местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные - не нуждаются в госпитализации.

Также Филашкин добавил, что в результате обстрела РФ повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.

"С каждым днем жизни в Донецкой области становится все опаснее. Берегите себя - эвакуируйтесь", - говорится в сообщении.

Обстрелы Краматорска

Отметим, что россияне атакуют Краматорск уже второе утро подряд. Вчера, 10 августа, сообщалось о погибшем человеке, а также о раненых.

Кроме того, Краматорск атаковали и 9 августа. В этот день россияне попали в многоэтажку. Из-за обстрелов пострадали три человека, среди раненых - шестилетний ребенок.

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