Что делать во время атаки дронов-камикадзе: инструкция

Российские войска последнее время активно применяют иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" против Украины. В большинстве случаев оккупанты атакуют этими дронами объекты инфраструктуры, однако БПЛА несут серьезную опасность и для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Отметим, что иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы. Во время полета он очень громкий, поэтому его можно услышать даже сквозь сон. При этом, несмотря на это, беспилотники летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить системам ПВО.
Что делать во время атаки иранских дронов:
Что делать, если вы застали атаку на улице:
Напомним, в ночь на 7 октября российские войска впервые атаковали дронами-камикадзе город Запорожье. В результате атаки врага пострадал гражданский.
О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины, - читайте в материале РБК-Украина.
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