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Россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе: в ОВА рассказали о пострадавшем

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Пятница 07 октября 2022 07:35
Россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе: в ОВА рассказали о пострадавшем Фото: Россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне в ночь на 7 октября нанесли удар по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", - отметил чиновник.

Старух указал, что в результате российских обстрелов пострадал один человек, его госпитализировали. Также подверглись разрушениям объекты инфраструктуры.

Глава ОВА рассказал, что враг применяет все имеющееся вооружение против гражданских, а именно:

  • ракеты;
  • РСЗО;
  • артиллерию;
  • теперь еще и дроны-камикадзе.

"Будьте внимательны. Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам. Соблюдать меры безопасности. Обезопасьте себя и своих близких", - добавил глава области.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.

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