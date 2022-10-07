Россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе: в ОВА рассказали о пострадавшем
Россияне в ночь на 7 октября нанесли удар по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", - отметил чиновник.
Старух указал, что в результате российских обстрелов пострадал один человек, его госпитализировали. Также подверглись разрушениям объекты инфраструктуры.
Глава ОВА рассказал, что враг применяет все имеющееся вооружение против гражданских, а именно:
- ракеты;
- РСЗО;
- артиллерию;
- теперь еще и дроны-камикадзе.
"Будьте внимательны. Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам. Соблюдать меры безопасности. Обезопасьте себя и своих близких", - добавил глава области.
Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.
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