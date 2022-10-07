Що робити під час атаки дронів-камікадзе: інструкція

Російські війська останнім часом активно застосовують іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" проти України. У більшості випадків окупанти атакують цими дронами об'єкти інфраструктури, проте БПЛА несуть серйозну небезпеку і для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Зазначимо, що іранські дрони мають характерний звук – нагадує мотор мопеда чи бензопили. Під час польоту він дуже гучний, тому його можна почути навіть крізь сон. При цьому незважаючи на це, безпілотники літають на малій висоті, тому їх складно виявити системам ППО.

Що робити під час атаки іранських дронів:

чуєте звук двигуна поряд - негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки мине небезпека;

обирайте місця далеко від військових та стратегічних об'єктів, адміністративних установ;

якщо немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил двох стін, які повинні відокремлювати вас від небезпеки;

найкраще при можливій атаці - перебувати у спеціально обладнаному укритті. Якщо такого поблизу немає, ховайтеся у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах;

Що робити, якщо ви застали атаку на вулиці: