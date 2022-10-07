Що робити під час атаки дронів-камікадзе: інструкція

Російські війська останнім часом активно застосовують іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" проти України. У більшості випадків окупанти атакують цими дронами об'єкти інфраструктури, проте БПЛА несуть серйозну небезпеку і для цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Зазначимо, що іранські дрони мають характерний звук – нагадує мотор мопеда чи бензопили. Під час польоту він дуже гучний, тому його можна почути навіть крізь сон. При цьому незважаючи на це, безпілотники літають на малій висоті, тому їх складно виявити системам ППО.
Що робити під час атаки іранських дронів:
Що робити, якщо ви застали атаку на вулиці:
Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські війська вперше атакували дронами-камікадзе місто Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога постраждав цивільний.
Про те, що відомо про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія застосовує проти України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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