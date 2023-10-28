Что делать, если потеряли ребенка: советы для родителей

Во время вынужденной эвакуации в другие регионы Украины или за границу случается, что родители теряют своих детей. Для украинцев составили рекомендации, как действовать в таких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Министерство выделило несколько правил, которые помогут снизить риск потерять ребенка. В частности:
Однако во время вынужденного бегства от оккупации и обстрелов дети могут потеряться. На это могут быть десятки причин, но основная из них - вокруг незнакомая местность, которую дети осматривают и теряют родителей из виду.
Если вы все же заметили, что ребенок исчез из поля зрения следуйте следующим советам:
В МИД также отметили, что во время военного положения, если рядом с несовершеннолетним ребенком нет кого-либо из взрослых, опеку могут установить только специальные государственные органы.
В таком случае работники службы по делам детей передают ребенка во временную опеку, пока будут устанавливать родственников.
Что делать прохожим, заметившим ребенка без присмотра
Убедитесь, что ребенок действительно без сопровождения. Может быть, взрослые просто куда-то отошли? Спросите людей рядом, не знают ли они ребенка.
"Ребенок, оставшийся без сопровождения, по решению службы по делам детей может быть передан под временную опеку. Если вы хотите стать временным опекуном, обратитесь в службу по делам детей", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее мы писали, как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации.
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