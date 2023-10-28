Що робити, якщо загубили дитину: поради для батьків

Під час вимушеної евакуації в інші регіони України або за кордон трапляється, що батьки гублять своїх дітей. Тож для українців склали рекомендації, як діяти в таких випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Міністерство виділило декілька правил, що допоможуть знизити ризик загубити дитину. Зокрема:
Проте під час вимушеної втечі від окупації та обстрілів діти можуть загубитися. На це можуть бути десятки причин, але основна з них - навколо незнайома місцевість, яку діти оглядають та втрачають батьків із поля зору.
Якщо ви все ж помітили, що дитина зникла з поля зору дотримуйтесь наступних порад:
В МЗС також зауважили, що під час військового стану, якщо поруч з неповнолітньою дитиною немає когось із дорослих, опіку можуть встановити лише спеціальні державні органи.
У такому випадку працівники служби у справах дітей передають дитину під тимчасову опіку, допоки встановлюватимуть родичів.
Що робити прохожим, що помітили дитину без нагляду
Переконайтеся, що дитина дійсно без супроводу. Можливо, дорослі просто кудись відійшли? Попитайте людей поруч, чи не знають вони дитину.
"Дитина, яка залишилась без супроводу, за рішенням служби у справах дітей може бути передана під тимчасову опіку. Якщо ви хочете стати тимчасовим опікуном, зверніться до служби у справах дітей", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно поводитися з дітьми перед і під час евакуації.
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