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Жителей восьми прифронтовых территорий обеспечат бесплатными дровами

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Украина, Суббота 29 октября 2022 11:54
Жителей восьми прифронтовых территорий обеспечат бесплатными дровами Фото: дрова доставят жителя восьми прифронтовых территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине начинается доставка бесплатной топливной древесины в опасные районы восьми прифронтовых областей. Помощь в первую очередь будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"С начала следующей недели дрова будут адресно доставлять в домохозяйства в освобожденные общины Херсонской области", - говорится в сообщении.

Налажена логистика отправки топливной древесины и в другие области. Три из них, а именно: Николаевская, Днепропетровская и Запорожская - получат более тысячи вагонов дров поездами "Укрзализныци". В остальные области в ближайшее время древесина будет доставлена автотранспортом, сообщили в пресс-службе.

В целом, доставка планируется жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей.

Напомним, в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

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