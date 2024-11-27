Что делать, если вы нашли оружие или взрывчатку: разъяснение юриста

Если вы нашли оружие:

Не прикасайтесь и не приближайтесь. Даже безопасный с виду предмет может быть замаскированным взрывным устройством.

Даже безопасный с виду предмет может быть замаскированным взрывным устройством. Сообщите правоохранителям. Звоните по номеру 102 или обращайтесь в службу спасения по номеру 101.

Звоните по номеру 102 или обращайтесь в службу спасения по номеру 101. Обеспечьте безопасность окружающих. Предупредите других и попросите отойти на безопасное расстояние.

Предупредите других и попросите отойти на безопасное расстояние. Оставайтесь на месте на безопасном расстоянии. Дождитесь прибытия специалистов, которые смогут оценить ситуацию.

Дождитесь прибытия специалистов, которые смогут оценить ситуацию. Не публикуйте фото или информацию в соцсетях. Это может создать панику или привлечь нежелательное внимание.

Важно помнить: не пытайтесь забрать найденное оружие или боеприпасы себе или перемещать их.

Что предусматривает закон

Согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины незаконное владение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме охотничьего гладкоствольного), боеприпасов или взрывчатых веществ карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Повторность преступления или использование оружия в преступных целях может привести к более суровым наказаниям в зависимости от обстоятельств (например, по совокупности преступлений).

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества в правоохранительные органы, освобождается от уголовной ответственности. Если вы случайно нашли оружие или боеприпасы, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.

Адвокат советует, не оставлять предметы себе и не использовать их – это поможет избежать опасности и уголовной ответственности.