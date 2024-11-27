Що робити, якщо ви знайшли зброю чи вибухівку: роз’яснення юриста

Якщо ви знайшли зброю:

Не торкайтеся і не наближайтеся. Навіть безпечний на вигляд предмет може бути замаскованим вибуховим пристроєм.

Навіть безпечний на вигляд предмет може бути замаскованим вибуховим пристроєм. Повідомте правоохоронців. Телефонуйте за номером 102 або звертайтеся до служби порятунку за номером 101.

Телефонуйте за номером 102 або звертайтеся до служби порятунку за номером 101. Забезпечте безпеку оточуючих. Попередьте інших і попросіть відійти на безпечну відстань.

Попередьте інших і попросіть відійти на безпечну відстань. Залишайтеся на місці на безпечній відстані. Дочекайтеся прибуття фахівців, які зможуть оцінити ситуацію.

Дочекайтеся прибуття фахівців, які зможуть оцінити ситуацію. Не публікуйте фото чи інформацію в соцмережах. Це може створити паніку або привернути небажану увагу.

Важливо пам’ятати: не намагайтеся забрати знайдену зброю чи боєприпаси собі або переміщувати їх. Це не лише становить загрозу життю, але й є кримінально караним діянням.

Що передбачає закон

Згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України незаконне володіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнепальної зброї (крім мисливської гладкоствольної), боєприпасів чи вибухових речовин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Повторність злочину або використання зброї у злочинних цілях: може призвести до більш суворих покарань залежно від обставин (наприклад, за сукупністю злочинів).

Особа, яка добровільно здала зброю, боєприпаси або вибухові речовини до правоохоронних органів, звільняється від кримінальної відповідальності. Якщо ви випадково знайшли зброю чи боєприпаси, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Адвокатка радить, не залишати предмети собі та не використовувати їх – це допоможе уникнути небезпеки та кримінальної відповідальності.