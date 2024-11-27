Що робити, якщо ви знайшли зброю чи вибухівку: роз’яснення юриста

У сучасних умовах цивільні громадяни нерідко стикаються з небезпечними предметами, такими як зброя чи вибухові пристрої. Щоб уникнути трагедій, важливо знати правила безпечної поведінки та пам’ятати про відповідальність згідно з законом.
РБК-Україна дізналося у адвокатки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ганни Рябухи, що робити при виявленні небезпечного предмета.
Якщо ви знайшли зброю:
Важливо пам’ятати: не намагайтеся забрати знайдену зброю чи боєприпаси собі або переміщувати їх. Це не лише становить загрозу життю, але й є кримінально караним діянням.
Згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України незаконне володіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнепальної зброї (крім мисливської гладкоствольної), боєприпасів чи вибухових речовин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Повторність злочину або використання зброї у злочинних цілях: може призвести до більш суворих покарань залежно від обставин (наприклад, за сукупністю злочинів).
Особа, яка добровільно здала зброю, боєприпаси або вибухові речовини до правоохоронних органів, звільняється від кримінальної відповідальності. Якщо ви випадково знайшли зброю чи боєприпаси, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.
Адвокатка радить, не залишати предмети собі та не використовувати їх – це допоможе уникнути небезпеки та кримінальної відповідальності.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Служба безпеки України та Нацполіція провели масштабну операцію у п’яти регіонах країни, нейтралізувавши дві злочинні групи торговців зброєю. Зловмисники нелегально продавали кримінальним угрупованням трофейну зброю, вивезену з деокупованих територій під виглядом волонтерської діяльності. Учасники угруповань відновлювали зброю у підпільних майстернях, а клієнтів шукали через даркнет.
Також ми писали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №9538, що дозволяє цивільним громадянам володіти та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси, отримані від МВС, для захисту від збройної агресії Росії.
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