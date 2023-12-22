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Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве

Киев, Пятница 22 декабря 2023 10:15
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Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве Фото: с места разрушения в многоэтажке в Киеве 22 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Этой ночью из-за атаки "Шахедов" больше всего пострадал Соломенский район Киева. Там повреждена многоэтажка, в квартирах на верхних этажах из-за падения обломков дрона выбиты не только окна, но и разбиты стены.

РБК-Украина публикует фоторепортаж с места происшествия.

Корреспондент РБК-Украина побывал прямо на месте разрушения многоэтажки. На кадрах ниже - технический этаж.

Как можно увидеть из фотографий, стены вокруг практически разрушены до основания.

Фото: кадры с места разрушений многоэтажки в Киеве 22 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о разрушении в Соломенском районе

Напомним, что во время ночной атаки "Шахедов" обломки дронов упали в ряде районов столицы. Среди них Дарницкий, Голосеевский и Соломенский. Так, в последнем значительные разрушения получила многоэтажка.

В частности, в доме возникло возгорание на верхних этажах. По данным спасателей возгорание возникло на 24 этаже. Также в трех квартирах (на 24-26 этажах) есть частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна.

Предварительно, в Соломенском районе двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами. Один из них госпитализирован.

Также стало известно, что квартира, которая была фактически полностью разрушена, принадлежит ведущему телемарафона "Единые новости" Андрею Ковальскому.

Напомним, что РБК-Украина также публиковало кадры самого дома и двора, где также повреждены и автомобили. Фото и видео можно увидеть в материале по ссылке.

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Киев атака дронов Соломенский район
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Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве
Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве
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