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Что делать, если ваш семейный врач уволился, - ответ НСЗУ

Украина, Воскресенье 08 сентября 2024 19:35
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Что делать, если ваш семейный врач уволился, - ответ НСЗУ Фото: что делать, если ваш семейный врач уволился (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Почти каждый человек в Украине сейчас имеет своего семейного врача. Однако если он уволится из больницы, возникнет необходимость выбрать другого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

НСЗУ сообщило, что иногда они слышат тезисы, что "если семейный врач уволится, то пациент остается без врача и упускает возможность заключить декларацию с новым", и они отметили, что это не является правдой.

"Нет ограничений по количеству попыток на подписание декларации. Пациенты могут в любой момент по личным причинам решить изменить семейного врача и заключить новую декларацию с другим врачом/врачом", - пояснили в службе.

При смене старая декларация автоматически аннулируется. Так же и в случае увольнения врача – аннулируется декларация, но не возможность заключить новую.

Если ваш семейный врач, терапевт или педиатр уволился, в центре оказания первичной медицинской помощи будет предложено подать декларацию другому врачу. Вы можете согласиться, а можете выбрать любое другое медучреждение. Но важно узнать заранее, заключают ли там декларации с новыми пациентами.

Найти нового врача или врача, с которыми заключить декларацию поможет дашборд "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

В то же время РБК-Украина обратилась к юристу, чтобы узнать, как ВПЛ получить медицинскую помощь по новому месту жительства.

В то же время мы писали, что Минздрав назвал причину, почему назначенное врачом лечение может не помочь.

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