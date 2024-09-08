Что делать, если ваш семейный врач уволился, - ответ НСЗУ

Почти каждый человек в Украине сейчас имеет своего семейного врача. Однако если он уволится из больницы, возникнет необходимость выбрать другого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram .

НСЗУ сообщило, что иногда они слышат тезисы, что "если семейный врач уволится, то пациент остается без врача и упускает возможность заключить декларацию с новым", и они отметили, что это не является правдой.

"Нет ограничений по количеству попыток на подписание декларации. Пациенты могут в любой момент по личным причинам решить изменить семейного врача и заключить новую декларацию с другим врачом/врачом", - пояснили в службе.

При смене старая декларация автоматически аннулируется. Так же и в случае увольнения врача – аннулируется декларация, но не возможность заключить новую.

Если ваш семейный врач, терапевт или педиатр уволился, в центре оказания первичной медицинской помощи будет предложено подать декларацию другому врачу. Вы можете согласиться, а можете выбрать любое другое медучреждение. Но важно узнать заранее, заключают ли там декларации с новыми пациентами.

Найти нового врача или врача, с которыми заключить декларацию поможет дашборд "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".