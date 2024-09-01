Почему лечение не помогает? Минздрав назвал 5 ошибок при приеме лекарства

У вас бывало такое, что вы принимаете лекарство, которое назначил ваш семейный врач, но улучшения нет, а болезнь не отступает? Есть вероятность, что вы допускаете ошибку во время приема лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав объяснил, что некоторые ошибки при приеме лекарств способны свести на нет все лечение. Вот несколько из них.

Игнорирование взаимодействия лекарств с едой и напитками

Всегда читайте инструкцию к лекарственному средству. Она может содержать оговорки об употреблении препарата с определенными напитками и пищей.

Например, грейпфрутовый сок способен снижать или наоборот повышать абсорбцию некоторых лекарств. Если вы не уверены в каких-либо взаимодействиях – проконсультируйтесь с фармацевтом в аптеке или вашим врачом.

Неправильное хранение лекарств

Соблюдайте условия хранения, чтобы препарат не испортился и не потерял свою эффективность. Кстати, самое неудачное место для аптечки - ванная комната, для которой характерны повышенная влажность и нестабильная температура.

Неправильная дозировка

Лекарство следует употреблять именно в дозах, которые назначил врач. Медицинский специалист определяет дозировку, учитывая ваш возраст, вес, общее состояние и т.д. Не изменяйте его - это может привести к тому, что лекарства не подействуют или повлекут побочные эффекты.

Нерегулярность употребления лекарства

Несоблюдение алгоритма применения лекарств приводит к неправильной концентрации препарата в организме. Как результат - они не будут действовать должным образом.

Несоблюдение правил употребления

Важно употреблять препарат именно так, как указано в инструкции – перед едой, во время еды или после - чтобы обеспечить его правильное всасывание.

"Употребляйте лекарства правильно, чтобы получить желаемый эффект от лечения! Если сомневаетесь, вопрос - проконсультируйтесь с врачом. Благодаря сервису е-рецептов для пациентов это максимально удобно", - подчеркнули в министерстве.