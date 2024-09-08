Що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився, - відповідь НСЗУ

Майже кожна людина в Україні наразі має свого сімейного лікаря. Однак якщо він звільниться з лікарні, виникне необхідність обрати іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram .

НСЗУ повідомило, що інколи вони чують тези, що "якщо сімейний лікар звільниться, то пацієнт залишається без лікаря і втрачає можливість укласти декларацію з новим", та вони зазначили, що це не є правдою.

"Немає обмежень щодо кількості спроб на підписання декларації. Пацієнти можуть в будь-який момент через особисті причини вирішити змінити сімейного лікаря та укласти нову декларацію з іншим лікарем/лікаркою", - пояснили в службі.

Під час заміни стара декларація автоматично анулюється. Так само й у випадку звільнення лікаря - анулюється декларація, але не можливість укласти нову.

Якщо ваш сімейний лікар, терапевт чи педіатр звільнився, в центрі надання первинної медичної допомоги запропонують подати декларацію до іншого лікаря. Ви можете погодитися, а можете обрати будь-який інший медзаклад. Але важливо дізнатися наперед, чи укладають там декларації із новими пацієнтами.

Знайти нового лікаря чи лікарку, з якими укласти декларацію допоможе дашборд “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”.