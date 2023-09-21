Что делать, если попали под завалы: советы, которые могут спасти жизнь

Спасатели дали полезные советы и объяснили, как следует действовать, если после обстрела оказались под завалами. Для этого нужно знать ряд правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ГСЧС .
При попадании под завалы помните, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы. Важно не паниковать. В ГСЧС и ряде служб знают о разрушении и направляются оказывать помощь.
Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться самостоятельно, зовите на помощь и ждите спасателей. Также соблюдайте ряд правил:
Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
Напомним, что сегодня Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Враг запустил крылатые ракеты в несколько волн по разным направлениям. Силы ПВО сбили 36 из 43.
В результате падения обломков в Киеве произошли пожары в нескольких районах. А в Черкассах под удар попала гостиница, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Местные власти обращают внимание, что на момент обстрела в здании находились 23 человека, поэтому не включено, что под завалами могут быть люди.
Следует добавить, что в результате обстрела получили повреждения, в частности, отдельные энергетические объекты в центральном и западном регионе Украины. Это первая такая атака оккупантов на энергетику за полгода.
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