Що робити, якщо потрапили під завали: поради, які можуть врятувати життя

Рятувальники надали українцям корисні поради та пояснили, як треба діяти, якщо після обстрілу опинилися під завалами. Для цього необхідно знати низку правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДСНС.
У разі потрапляння під завали пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби. Важливо не панікувати. В ДСНС та низці служб знають про руйнування і прямують надавати допомогу.
Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників. Також дотримуйтесь низки правил:
Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.
Нагадаємо, що сьогодні Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ворог запустив крилаті ракети у кілька хвиль з різних напрямків. Сили ППО збили 36 із 43.
Внаслідок падіння уламків у Києві сталися пожежі в декількох районах. А в Черкасах під удар потрапив готель, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей. Місцева влада звертає увагу, що на момент обстрілу в будівлі було 23 людини, тож не включено, що під завалами можуть бути люди.
Варто додати, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень, зокрема, окремі енергетичні об'єкти в центральному та західному регіоні України. Це перша така атака окупантів на енергетику за півроку.
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